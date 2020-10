MotoGP: Quartararo se do svého domácího závodu vydá z pole position

Fabio Quartararo byl sice v pátek mimo první desítku, ale dnes už ovládl všechno, co se dalo. Zajel nejlépe v obou trénincích a následně kraloval i v kvalifikaci. V závěru se sice na první místo dostal Jack Miller, ale následně se Quartararovi podařilo Australana překonat a raduje se z pole position ve svém domácím závodě. Miller se musel smířit s druhým místem. Na třetí místo se zařadí Danilo Petrucci.

Na čtvrtou příčku se kvalifikoval Cal Crutchlow, kterého v poslední době trápila různá zranění. Maverick Viňales si vyjel páté startovní místo. Druhou řadu uzavřel Andrea Dovizioso.

Na sedmé startovní místo se zítra postaví Francesco Bagnaia. Z osmého místa vyrazí Pol Espargaro. Po Espargarově boku bude stát domácí Johann Zarco.

Ve čtvrté řadě se sejdou Valentino Rossi, Franco Morbidelli a Miguel Oliveira.

Po dnešku určitě nebude moc nadšený Joan Mir, který do Francie přijel jako druhý muž průběžného pořadí, ale v dnešní kvalifikaci ani nedokázal postoupit do druhé části. Do závodu vystartuje jako čtrnáctý, což je jeho nejhorší letošní výsledek v kvalifikaci. Mir zatím pokaždé dokázal postoupit do druhé kvalifikace, až nyní mu to nevyšlo.

Závod královské kubatury se pojede v neděli netradičně už ve 13:00 (před závodem třídy Moto2).

GP Francie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 312,6 1'31,315 2 Jack MILLER Ducati 314,5 1'31,537 0,222 3 Danilo PETRUCCI Ducati 312,6 1'31,674 0,359 4 Cal CRUTCHLOW Honda 317,5 1'31,686 0,371 5 Maverick VINALES Yamaha 311,6 1'31,719 0,404 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 317,5 1'31,722 0,407 7 Francesco BAGNAIA Ducati 319,6 1'31,752 0,437 8 Pol ESPARGARO KTM 318,5 1'31,795 0,48 9 Johann ZARCO Ducati 313,5 1'31,832 0,517 10 Valentino ROSSI Yamaha 310,6 1'31,889 0,574 11 Franco MORBIDELLI Yamaha 309,6 1'31,891 0,576 12 Miguel OLIVEIRA KTM 316,5 1'32,009 0,694

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 2 Jack MILLER Ducati 3 Danilo PETRUCCI Ducati 4 Cal CRUTCHLOW Honda 5 Maverick VINALES Yamaha 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 7 Francesco BAGNAIA Ducati 8 Pol ESPARGARO KTM 9 Johann ZARCO Ducati 10 Valentino ROSSI Yamaha 11 Franco MORBIDELLI Yamaha 12 Miguel OLIVEIRA KTM 13 Takaaki NAKAGAMI Honda 14 Joan MIR Suzuki 15 Aleix ESPARGARO Aprilia 16 Alex RINS Suzuki 17 Brad BINDER KTM 18 Alex MARQUEZ Honda 19 Bradley SMITH Aprilia 20 Iker LECUONA KTM 21 Stefan BRADL Honda 22 Tito RABAT Ducati

Foto: Václav Duška Jr.