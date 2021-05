MotoGP: Quartararo si v Jerezu vyjel další pole position

Před dvěma lety si Fabio Quartararo v Jerezu zajistil svou úplně první pole position v královské kubatuře, čímž tehdy mnohé překvapil, jednalo se totiž o jeho první sezónu v MotoGP a jeho teprve čtvrtý závod v této kategorii. Loni se kvůli pandemii koronaviru jely v Jerezu hned dva závody. V tom prvním z nich si Quartararo vyjel další pole position a následně i svou první výhru v MotoGP. O týden později si pak v Jerezu připsal další pole position a další výhru. A letos to je opět Fabio Quartararo, kdo bude v Jerezu startovat z první pozice. Quartararo je nyní vedoucím mužem šampionátu. Vyhrál Velkou cenu Dauhá a Velkou cenu Portugalska. Zítra se tedy pokusí vybojovat třetí výhru v řadě. Spolu s Quartararem z první řady vyrazí i Franco Morbidelli a Jack Miller. Morbidelli dnes musel projít první kvalifikací, přestože dle původních výsledků tréninků měl zajištěn přímý postup. Kvůli překročení limitů dráhy mu ovšem dodatečně smazali čas, čímž se Ital dostal mimo postupovou desítku. Do desítky naopak postoupil Miller. Morbidelli ovládl první kvalifikaci a velmi dobře si vedl i v kvalifikaci druhé, kde nestačil jen na Quartarara. Miller zítra odstartuje ze třetí pozice.

Čtvrtý nejlepší čas v dnešní kvalifikaci zaznamenal Francesco Bagnaia, jemuž budou zítra v druhé řadě dělat společnost Takaaki Nakagami a Johann Zarco.

Sedmým nejrychlejším mužem dnešní kvalifikace je Maverick Viňales. Osmý skončil Aleix Espargaro a jako devátý zítra odstartuje Alex Rins. Třetí řada tedy bude kompletně španělská.

Na desáté místo se kvalifikoval úřadující šampion Joan Mir. Jako jedenáctý vyjede Brad Binder a z dvanáctého místa vyrazí Stefan Bradl, který startuje jako jezdec na divokou kartu.

Marc Márquez, který se teprve nedávno vrátil po zranění paže, měl dnes v tréninku těžký pád. Musel na prohlídku do zdravotního střediska a následně i do nemocnice. Jezdec je naštěstí (až na pár pohmožděnin) v pořádku a do závodu může vyrazit, nicméně bude startovat až ze čtrnácté pozice.

Na startu bude chybět Jorge Martin, který se před dvěma týdny v Portugalsku zranil a následně musel na operaci. Místo něj zítra pojede Esteve Rabat zvaný Tito.

Závod královské kubatury startuje v neděli ve 14:00.

GP Španělska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 288 1'36,755 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 287,2 1'36,812 0,057 3 Jack MILLER Ducati 298,3 1'36,860 0,105 4 Francesco BAGNAIA Ducati 295,8 1'36,960 0,205 5 Takaaki NAKAGAMI Honda 287,2 1'37,008 0,253 6 Johann ZARCO Ducati 294,2 1'37,054 0,299 7 Maverick VINALES Yamaha 288 1'37,070 0,315 8 Aleix ESPARGARO Aprilia 288,7 1'37,085 0,33 9 Alex RINS Suzuki 289,5 1'37,124 0,369 10 Joan MIR Suzuki 287,2 1'37,154 0,399 11 Brad BINDER KTM 288 1'37,467 0,712 12 Stefan BRADL Honda 291,8 1'37,502 0,747

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 3 Jack MILLER Ducati 4 Francesco BAGNAIA Ducati 5 Takaaki NAKAGAMI Honda 6 Johann ZARCO Ducati 7 Maverick VINALES Yamaha 8 Aleix ESPARGARO Aprilia 9 Alex RINS Suzuki 10 Joan MIR Suzuki 11 Brad BINDER KTM 12 Stefan BRADL Honda 13 Pol ESPARGARO Honda 14 Marc MARQUEZ Honda 15 Enea BASTIANINI Ducati 16 Miguel OLIVEIRA KTM 17 Valentino ROSSI Yamaha 18 Luca MARINI Ducati 19 Danilo PETRUCCI KTM 20 Alex MARQUEZ Honda 21 Iker LECUONA KTM 22 Lorenzo SAVADORI Aprilia 23 Tito RABAT Ducati

Foto: Václav Duška Jr.