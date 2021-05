MotoGP: Quartararo si vyjel další pole position - už čtvrtou v řadě

Jezdci mají před sebou šestý závod letošního roku a počtvrté letos bude z prvního místa startovat Fabio Quartararo, který je aktuálně vedoucím mužem šampionátu. Dnes navíc mladý Francouz v Mugellu překonal rekordní čas na kolo, když zajel 1:45,187. Na druhé místo se zařadil domácí Francesco Bagnaia, kterému se v dosavadním průběhu italského závodního víkendu také velmi dobře dařilo. Bagnaia je jen jeden bod za vedoucím mužem šampionátu, ale na svou první výhru v MotoGP zatím stále čeká, což by jistě zítra před domácím publikem rád změnil. Ze třetí pozice vyrazí Johann Zarco, který už několikrát vystoupil na podium v MotoGP, nicméně i on stále čeká na svou první výhru.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Aleix Espargaro, který je krátce po operaci předloktí. Z páté pozice zítra vystartuje Jack Miller, který vyhrál dva předchozí závody (v Jerezu a v Le Mans). Druhou řadu doplní Brad Binder.

Binderův kolega Miguel Oliveira odstartuje ze sedmé pozice. Společnost mu ve třetí řadě budou dělat jezdci Suzuki – Alex Rins a úřadující šampion Joan Mir.

První desítku dnes uzavřel Franco Morbidelli. Do čtvrté řady jej doprovodí jezdci týmu Repsol Honda – Marc Márquez a Pol Espargaro. Márquez přiznal, že stále není ve stoprocentní formě. Jezdec uvedl, že po závodě v Jerezu dokonce spolu s lékaři zvažoval vynechání závodu v Le Mans.

Těsně mimo postup do druhé kvalifikace dnes skončil novopečený otec Maverick Viňales. V prvním pátečním tréninku byl sice Viňales první, ale pak už se mu tolik nedařilo. Do závodu nakonec vystartuje jako třináctý. V první kvalifikaci měl navíc potíž s Marcem Marquezem, který se za něj zavěsil. Viňales si toho všimnul a chtěl se svého krajana zbavit tím, že zajede do boxů. Jenže Márquez zajel do boxů spolu s ním, což se Viňalesovi evidentně nelíbilo a něco gestikuloval rukou směrem k Márquezovi. Nicméně tato událost neměla přímý vliv na Viňalesův nepostup do druhé kvalifikace. Jezdec poté ještě měl dostatek času, aby mohl zajet rychlé kolo.

GP Itálie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 348,3 1'45,187 2 Francesco BAGNAIA Ducati 351,7 1'45,417 0,23 3 Johann ZARCO Ducati 360 1'45,432 0,245 4 Aleix ESPARGARO Aprilia 352,9 1'45,538 0,351 5 Jack MILLER Ducati 358,8 1'45,598 0,411 6 Brad BINDER KTM 357,6 1'45,743 0,556 7 Miguel OLIVEIRA KTM 352,9 1'45,745 0,558 8 Alex RINS Suzuki 347,2 1'45,996 0,809 9 Joan MIR Suzuki 354 1'46,076 0,889 10 Franco MORBIDELLI Yamaha 339,6 1'46,084 0,897 11 Marc MARQUEZ Honda 351,7 1'46,125 0,938 12 Pol ESPARGARO Honda 349,5 1'46,393 1,206

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 2 Francesco BAGNAIA Ducati 3 Johann ZARCO Ducati 4 Aleix ESPARGARO Aprilia 5 Jack MILLER Ducati 6 Brad BINDER KTM 7 Miguel OLIVEIRA KTM 8 Alex RINS Suzuki 9 Joan MIR Suzuki 10 Franco MORBIDELLI Yamaha 11 Marc MARQUEZ Honda 12 Pol ESPARGARO Honda 13 Maverick VINALES Yamaha 14 Enea BASTIANINI Ducati 15 Takaaki NAKAGAMI Honda 16 Michele PIRRO Ducati 17 Luca MARINI Ducati 18 Danilo PETRUCCI KTM 19 Valentino ROSSI Yamaha 20 Iker LECUONA KTM 21 Lorenzo SAVADORI Aprilia 22 Alex MARQUEZ Honda

Foto: Václav Duška Jr.