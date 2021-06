MotoGP: Quartararo si vyjel pátou pole position v řadě

Fabio Quartararo si dnes v Barceloně zajistil pole position. Bude to tedy už popáté v řadě, kdy tento jezdec bude vyrážet z prvního místa. Zároveň je to poprvé od roku 2014, kdy některý z jezdců MotoGP dokázal zajet pět pole position v řadě za sebou. Naposledy to dokázal Marc Márquez.

Druhé místo si v dnešní kvalifikaci zajistil Jack Miller. Australan sice musel projít přes první kvalifiakci, ale nakonec skončil jen 17 tisícin za Quartararem, který bude vyrážet z první pozice. V závěru měl Miller ještě rozjeté hodně rychlé kolo, s kterým by možná mohl zaútočit i na pole position, ale kvůli pádu nakonec kolo nedokončil. Jezdec je naštěstí po nehodě v pořádku. Třetím nejrychlejším jezdcem dnešní kvalifikace je Johann Zarco, který měl incident s Oliveirou, ale naštěstí se to obešlo bez pádu.

Čtvrté místo vybojoval právě zmíněný Miguel Oliveira, který si před týdnem v Mugellu vyjel své první letošní podium. První pětku dnes zkompletoval Franco Morbidelli, kterému se velmi dobře dařilo v prvních třech trénincích, v nichž se vždy umístil na prvním nebo druhém místě, až ve čtvrtém tréninku byl třináctý a v kvalifikaci pátý. Spolu s Oliveirou a Morbidellim bude ve druhé řadě stát i Maverick Viňales.

Do třetí řady se kvalifikovali Aleix Espargaro, Brad Binder a Francesco Bagnaia. Elitní desítku uzavřel úřadující šampion Joan Mir. Společnost mu ve čtvrté řadě budou dělat Valentino Rossi a Pol Espargaro.

Marc Márquez, který stále ještě není zcela v pořádku po loňském zranění paže, dnes skončil těsně za branami postupu do druhé kvalifikace. Do svého domácího závodu se tedy vydá ze třinácté pozice.

Po zranění se vrátil Jorge Martin, který si ovšem také ještě stěžuje na bolesti při jízdě a stejně jako Márquez také zůstal mimo postup do druhé kvalifikace.

Na startu bude chybět Alex Rins, který se zranil ve čtvrtek při pádu z kola. Už má za sebou operaci a pokud vše půjde dobře, mohl by být zpátky při GP Německa za dva týdny.

Kromě výše zmíněného Millera dnes ve druhé kvalifikaci skončili (nezávisle na sobě) na zemi i Pol Espargaro a Valentino Rossi. Oba jsou stejně jako Miller v pořádku.

Oproti běžným zvyklostem zítra jezdci MotoGP odjedou svůj závod hned po závodě třídy Moto3. A až jako poslední se na dráhu vydá třída Moto2. Start závodu MotoGP je naplánován už na 13:00.

GP Katalánska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 345 1'38,853 2 Jack MILLER Ducati 352,9 1'38,890 0,037 3 Johann ZARCO Ducati 350,6 1'39,049 0,196 4 Miguel OLIVEIRA KTM 347,2 1'39,099 0,246 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 337,5 1'39,109 0,256 6 Maverick VINALES Yamaha 343,9 1'39,157 0,304 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 347,2 1'39,218 0,365 8 Brad BINDER KTM 347,2 1'39,343 0,49 9 Francesco BAGNAIA Ducati 348,3 1'39,359 0,506 10 Joan MIR Suzuki 343,9 1'39,431 0,578 11 Valentino ROSSI Yamaha 343,9 1'39,605 0,752 12 Pol ESPARGARO Honda 348,3 1'41,791 2,938

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 2 Jack MILLER Ducati 3 Johann ZARCO Ducati 4 Miguel OLIVEIRA KTM 5 Franco MORBIDELLI Yamaha 6 Maverick VINALES Yamaha 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 8 Brad BINDER KTM 9 Francesco BAGNAIA Ducati 10 Joan MIR Suzuki 11 Valentino ROSSI Yamaha 12 Pol ESPARGARO Honda 13 Marc MARQUEZ Honda 14 Takaaki NAKAGAMI Honda 15 Jorge MARTIN Ducati 16 Iker LECUONA KTM 17 Enea BASTIANINI Ducati 18 Danilo PETRUCCI KTM 19 Luca MARINI Ducati 20 Alex MARQUEZ Honda 21 Lorenzo SAVADORI Aprilia

Foto: Václav Duška Jr.