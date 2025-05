MotoGP: Quartararo si vyjel třetí pole position v řadě

Fabio Quartararo vylepšil dosavadní traťový rekord, který od včerejšího odpoledne držel Alex Márquez. Po zajetí rychlého kola se sice Quartararo trochu zavrtal do kačírku, ale jeho čas už nikdo nepřekonal. Francouz se tedy raduje ze své třetí pole position v řadě za sebou, což si naposledy užil v roce 2021. Ačkoliv Quartararo letos už dvakrát startoval z pole position, na podium se dostal pouze jednou (v hlavním závodě v Jerezu).

Jako druhý se do britského závodu vydá Alex Márquez, jemuž se zde předloni podařilo vyhrát sprinterský závod. První řadu doplní Francesco Bagnaia.

Marc Márquez bude poprvé v letošním roce startovat mimo první řadu. Jezdec měl sice v závěru rozjeté hodně rychlé kolo, ale vyjel mimo dráhu, takže už se nezlepšil. Musel se smířit s čtvrtým místem. Z páté pozice se do závodu pustí Fermin Aldeguer, který by zítra teoreticky mohl Marcu Márquezovi vzít jeden z jeho rekordů. Pokud by totiž zítra Aldeguer vyhrál, stal by se historicky nejmladším vítězem závodu MotoGP. Spolu s Marcem Márquezem a Ferminem Aldeguerem se do druhé řady postaví i Jack Miller.

Třetí řadu utvoří Fabio di Giannantonio, Luca Marini a Johann Zarco. Posledně zmíněný to měl v závěru s pádem, ale měl by být v pořádku. Elitní desítku v dnešní kvalifikaci uzavřel Franco Morbidelli, nicméně na startu GP Velké Británie se bude muset Morbidelli posunout o tři místa vzad. Jedná se o trest za včerejší incident s Bezzecchim. Na desáté místo se vlivem Morbidelliho penalizace posune právě zmíněný Bezzecchi.

Trest si v zítřejším závodě bude muset odpykat i Enea Bastianini. Ital byl uznán vinným za způsobení kolize v úvodu Velké ceny Francie. Zítra si tím pádem bude muset obkroužit dlouhé kolo.

GP Velké Británie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Fabio Quartararo Yamaha 01'57,233 2 Alex Marquez Ducati 01'57,542 0,309 3 Francesco Bagnaia Ducati 01'57,822 0,589 4 Marc Marquez Ducati 01'57,914 0,681 5 Fermin Aldeguer Ducati 01'58,073 0,84 6 Jack Miller Yamaha 01'58,105 0,872 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'58,126 0,893 8 Luca Marini Honda 01'58,135 0,902 9 Johann Zarco Honda 01'58,140 0,907 10 Franco Morbidelli Ducati 01'58,225 0,992 11 Marco Bezzecchi Aprilia 01'58,343 1,11 12 Alex Rins Yamaha 01'58,457 1,224

Zdroj: motogp.com, foto: Yamaha