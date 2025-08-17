MotoGP: Rakouskému warm upu kraloval Bezzecchi

Nejlepší čas rakouského warm upu zajel Marco Bezzecchi. Druhé místo obsadil Francesco Bagnaia. Na třetí pozici skončil Alex Márquez.
Marco Bezzecchi, který si ve včerejší kvalifikaci zajistil start z pole position, se sice ve sprintu podia nedočkal, ale v neděli dopoledne se v zahřívacím tréninku opět vrátil na první místo. Francesco Bagnaia, jenž musel ve včerejším sprintu odstoupit kvůli potížím s motocyklem, zajel v neděli dopoledne druhý nejlepší čas. Alex Márquez si stejně jako v pátek a v sobotu opět vyzkoušel průjezd penalizačním kolečkem, protože v dnešním závodě si bude muset odpykat trest za zavinění kolize s Joanem Mirem. V Rakousku má ovšem Alex poměrně dost rychlé tempo, ve včerejším sprintu skončil druhý a dnes ve warm upu zajel třetí nejlepší čas, takže ani výše zmíněná penalizace by jej v dnešním závodě nemusela vyřadit z bitvy o nejvyšší příčky.
Závodního víkendu v Rakousku se neúčastní Somkiat Chantra, jenž se stále zotavuje ze zranění kolene. Maverick Viñales se sice zúčastnil tréninků a kvalifikace, ale do sprintu už nenastoupil a nejede ani dnes. Španěla totiž stále trápí silná bolest ramene.
GP Rakouska - MotoGP, warm up
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'29,350
|
|2
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'29,549
|0,199
|3
|Alex Marquez
|Ducati
|01'29,605
|0,255
|4
|Enea Bastianini
|KTM
|01'29,690
|0,34
|5
|Marc Marquez
|Ducati
|01'29,753
|0,403
|6
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'29,801
|0,451
|7
|Pedro Acosta
|KTM
|01'29,804
|0,454
|8
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'29,822
|0,472
|9
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'29,843
|0,493
|10
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'29,874
|0,524
|11
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'29,885
|0,535
|12
|Luca Marini
|Honda
|01'29,997
|0,647
|13
|Joan Mir
|Honda
|01'30,010
|0,66
|14
|Brad Binder
|KTM
|01'30,100
|0,75
|15
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'30,186
|0,836
|16
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'30,391
|1,041
|17
|Alex Rins
|Yamaha
|01'30,533
|1,183
|18
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'31,000
|1,65
|19
|Johann Zarco
|Honda
|01'31,145
|1,795
|20
|Jack Miller
|Yamaha
|01'32,620
|3,27
Zdroj: motogp.com, foto: Aprilia