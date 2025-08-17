MotoGP: Rakouskému warm upu kraloval Bezzecchi | Foto: Aprilia

MotoGP: Rakouskému warm upu kraloval Bezzecchi

Michaela Neumannová
17. srpna 2025

Nejlepší čas rakouského warm upu zajel Marco Bezzecchi. Druhé místo obsadil Francesco Bagnaia. Na třetí pozici skončil Alex Márquez.

Marco Bezzecchi, který si ve včerejší kvalifikaci zajistil start z pole position, se sice ve sprintu podia nedočkal, ale v neděli dopoledne se v zahřívacím tréninku opět vrátil na první místo. Francesco Bagnaia, jenž musel ve včerejším sprintu odstoupit kvůli potížím s motocyklem, zajel v neděli dopoledne druhý nejlepší čas. Alex Márquez si stejně jako v pátek a v sobotu opět vyzkoušel průjezd penalizačním kolečkem, protože v dnešním závodě si bude muset odpykat trest za zavinění kolize s Joanem Mirem. V Rakousku má ovšem Alex poměrně dost rychlé tempo, ve včerejším sprintu skončil druhý a dnes ve warm upu zajel třetí nejlepší čas, takže ani výše zmíněná penalizace by jej v dnešním závodě nemusela vyřadit z bitvy o nejvyšší příčky.

Závodního víkendu v Rakousku se neúčastní Somkiat Chantra, jenž se stále zotavuje ze zranění kolene. Maverick Viñales se sice zúčastnil tréninků a kvalifikace, ale do sprintu už nenastoupil a nejede ani dnes. Španěla totiž stále trápí silná bolest ramene.

GP Rakouska - MotoGP, warm up

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marco Bezzecchi Aprilia 01'29,350  
2 Francesco Bagnaia Ducati 01'29,549 0,199
3 Alex Marquez Ducati 01'29,605 0,255
4 Enea Bastianini KTM 01'29,690 0,34
5 Marc Marquez Ducati 01'29,753 0,403
6 Fermin Aldeguer Ducati 01'29,801 0,451
7 Pedro Acosta KTM 01'29,804 0,454
8 Franco Morbidelli Ducati 01'29,822 0,472
9 Raul Fernandez Aprilia 01'29,843 0,493
10 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'29,874 0,524
11 Ai Ogura Aprilia 01'29,885 0,535
12 Luca Marini Honda 01'29,997 0,647
13 Joan Mir Honda 01'30,010 0,66
14 Brad Binder KTM 01'30,100 0,75
15 Miguel Oliveira Yamaha 01'30,186 0,836
16 Jorge Martin Aprilia 01'30,391 1,041
17 Alex Rins Yamaha 01'30,533 1,183
18 Fabio Quartararo Yamaha 01'31,000 1,65
19 Johann Zarco Honda 01'31,145 1,795
20 Jack Miller Yamaha 01'32,620 3,27

Zdroj: motogp.com, foto: Aprilia

