MotoGP: Rins si dnes v Austinu vyjel svou první výhru od přestupu k Hondě

Do dnešního závodu v Austinu se z první pozice vydával Bagnaia. Spolu s ním z první řady startovali i Rins a Marini. Na startu chyběli zranění Marc Márquez, Enea Bastianini a Pol Espargaro.

Závod byl vypsán na dvacet kol. Po startu se vedení ujal Bagnaia. Na druhé místo se zařadil Rins. Krátce po startu skončil na zemi Jorge Martin a vzal s sebou i Alexe Márqueze, kterému se po nehodě nevstávalo moc dobře. Následně Márquez zamířil do zdravotního střediska na okruhu. Incident bude vyšetřen po závodě. Nedlouho po nich skončil na zemi také Aleix Espargaro.

Ve třetím kole závodu pokračoval na první pozici Bagnaia. Druhé místo držel Rins. Třetí byl Miller a čtvrtý Quartararo. První pětku uzavíral Marini.

V době, kdy do konce závodu zbývalo patnáct kol, stále vedl Bagnaia. Rins zůstával těsně za ním. Třetí Miller měl zhruba vteřinovou ztrátu na vedoucí dvojici a zároveň byl více než vteřinu před čtvrtým Quartararem. Pátý i nadále jezdil Luca Marini.

O kolo později skončil na zemi Miller. Jezdec vypadl po nehodě v pořádku. Třetí místo po něm převzal Quartararo. Čtvrtý Marini byl těsně za Quartararem. Nicméně pádům bohužel nebyl konec. Následně z prvního místa upadl Bagnaia. Jezdec je v pořádku. Vedení tím pádem převzal Rins. Na druhé místo se posunul Quartararo a na třetí Marini. Čtvrtý byl Bezzecchi a první pětku uzavíral Viňales.

Dvanáct kol před závěrem upadl také Mir, ale ten nebyl v bojích o nejvyšší příčky. Jezdec je po nehodě v pořádku. Na čele zůstával Rins. Druhý byl stále Quartararo a třetí Marini.

Ani tím pády nekončily. Deset kol před koncem upadl při bojích o páté místo Binder. Jezdec se dokonce znovu rozjel. Poté skončil na zemi i Nakagami. I on je v pořádku. Na čele se nic neměnilo.

Osm kol před závěrem pokračoval na první pozici Rins. Marini se posunul na druhé místo před Quartarara. První pětku doplňovali Bezzecchi a Viňales. V dalším kole si Viňales a Bezzecchi pozice prohodili. Na třetího Quartarara ztráceli přes čtyři vteřiny. Před Bezzecchiho se pak záhy dostal i Oliveira.

Šest kol před koncem už v závodě pokračovalo jen čtrnáct jezdců. Tím posledním z nich byl Binder, který se o několik kol dříve dokázal znovu rozjet po pádu. Na čele se držel Rins. Druhý Marini dokázal mírně poodjet třetímu Quartararovi. Za Quartararem byla relativně velká mezera a za ní teprve Viňales.

Do předposledního kola najel jako první Rins. Druhý byl Marini a třetí Quartararo. První trojice nebyla v těsném kontaktu, takže nešlo očekávat, že by mezi nimi v závěru závodu došlo k nějakým bojům o pozice. Quartararo mírně vyjel mimo dráhu, ale nic dramatického to pro něj neznamenalo. Čtvrtý Viňales byl relativně dost daleko za ním.

Těsně před koncem upadl Bradl, který nahrazuje zraněného Márqueze.

Alex Rins si dnes v Texasu vyjel svou první výhru s Hondou. Luca Marini skončil druhý, což pro něj znamená první podium v hlavním závodě. Zatím byl Marini na podiu pouze ve sprintu. První podium letošního roku vybojoval Fabio Quartararo, kterému se v dosavadním průběhu sezóny nedařilo. Dnes si ovšem Francouz dal předčasný dárek ke svým čtyřiadvacátým narozeninám, co slaví příští týden. Do první pětky se dále vešli i Viňales a Oliveira.

GP Amerik - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 42AlexRins Honda 160,4 41'14,6490 2 10LucaMarini Ducati 160,1 3,498 3 20FabioQuartararo Yamaha 160 4,936 4 12MaverickViñales Aprilia 159,8 8,318 5 88MiguelOliveira Aprilia 159,7 9,989 6 72MarcoBezzecchi Ducati 159,6 12,049 7 5JohannZarco Ducati 159,6 12,242 8 21FrancoMorbidelli Yamaha 159 20,399 9 49FabioDi Giannantonio Ducati 158,6 27,981 10 37AugustoFernandez KTM 158,5 28,217 11 51MichelePirro Ducati 158,3 32,37 12 94JonasFolger KTM 156,1 68,065 13 33BradBinder KTM 155,1 83,012 Neklasifikováni 6StefanBradl Honda 158,5 2 kola 30TakaakiNakagami Honda 158,8 9 kol 36JoanMir Honda 158,8 12 kol 1FrancescoBagnaia Ducati 160,5 13 kol 25RaulFernandez Aprilia 151,9 14 kol 43JackMiller KTM 160,1 14 kol 73AlexMarquez Ducati 0 41AleixEspargaro Aprilia 0 89JorgeMartin Ducati 0

Foto: LCR Honda