MotoGP: Rozhodujícímu tréninku v Mugellu kraloval domácí Bagnaia

Domácí jezdec Francesco Bagnaia zajel nejlepší čas rozhodujícího tréninku. Úřadující šampion dokonce ani nevyužil závěrečné okamžiky tréninku ke zlepšování svého času, rozhodl se zajet do boxů, odkud už pak sledoval dění na dráze. Jeho čas už nikdo nepřekonal. Druhé místo obsadil Alex Rins na Yamaze. Pedro Acosta podruhé během dnešního dne skončil na zemi. Naštěstí i tentokrát se nehoda obešla bez následků na zdraví jezdce. Acosta po nehodě rychle odběhl, nicméně skútr, na němž měl být Acosta odvezen do boxů, se nechtěl rozjet do kopce, takže jej Acosta musel roztlačit. Po krátké zastávce v boxech se Acosta znovu vydal na trať a nakonec se může těšit z třetího místa.

Čtvrtý nejrychlejší čas dnešního odpoledne má na svém kontě Miguel Oliveira. První pětku doplnil Marc Márquez. Šestý skončil Enea Bastianini. Jorge Martin se v závěru projel kačírkem, nicméně a přímý postup do druhé kvalifikace stačil – skončil na sedmé pozici. Dále postupuje i osmý Alex Márquez, který se v tréninku dostal do problému s Bagnaiou. Bagnaia v jednom místě dráhy Alexe Márqueze zbrzdil a Alexe tím evidentně hodně vytočil. Incident je vyšetřován.

Kromě výše zmíněných se z přímého postupu radují také jezdci Aprilie – Maverick Viňales a Aleix Espargaro. Těsně mimo postup skončil Fabio Quartararo, jemuž se sice dopoledne podařilo zajet druhý čas, nicméně odpoledne, kdy se rozhoduje o postupu, byl až jedenáctý. Bude tedy muset zabojovat o postup v první kvalifikaci, kde budou například i di Giannantonio nebo Binder.

GP Itálie - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 01'44,938 2 Alex Rins Yamaha 01'45,211 0,273 3 Pedro Acosta KTM 01'45,326 0,388 4 Miguel Oliveira Aprilia 01'45,340 0,402 5 Marc Marquez Ducati 01'45,345 0,407 6 Enea Bastianini Ducati 01'45,403 0,465 7 Jorge Martin Ducati 01'45,405 0,467 8 Alex Marquez Ducati 01'45,412 0,474 9 Maverick Viñales Aprilia 01'45,424 0,486 10 Aleix Espargaro Aprilia 01'45,461 0,523 11 Fabio Quartararo Yamaha 01'45,480 0,542 12 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'45,650 0,712 13 Brad Binder KTM 01'45,698 0,76 14 Marco Bezzecchi Ducati 01'45,729 0,791 15 Franco Morbidelli Ducati 01'45,759 0,821 16 Raul Fernandez Aprilia 01'45,784 0,846 17 Jack Miller KTM 01'45,798 0,86 18 Pol Espargaro KTM 01'46,078 1,14 19 Takaaki Nakagami Honda 01'46,079 1,141 20 Johann Zarco Honda 01'46,514 1,576 21 Joan Mir Honda 01'46,584 1,646 22 Lorenzo Savadori Aprilia 01'46,740 1,802 23 Augusto Fernandez KTM 01'46,874 1,936 24 Luca Marini Honda 01'47,062 2,124

Foto: Ducati