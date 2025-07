MotoGP: S komplikovanými podmínkami si nejlépe poradil Marc Márquez

Během tréninků slabších kubatur sice dráha docela oschla, ale na začátku tréninku královské kubatury se znovu objevily dešťové kapky. Jezdci tedy na dráhu vyjeli na pneumatikách do mokrých podmínek. S podmínkami si nakonec nejlépe poradil Marc Márquez. Druhé místo obsadil Maverick Viñales. Pedro Acosta, který musel být před dvěma týdny po závodě v Assenu hospitalizován po štípnutí vosou, je již v pořádku. Dnes dopoledne zajel třetí nejlepší čas.

Jack Miller, jemuž mokré podmínky na dráze vyhovují, zaznamenal čtvrtý nejlepší čas. První pětku uzavřel Alex Márquez, který o tomto víkendu jede se zraněnou rukou. Za Alexem následovali Morbidelli, Binder a Zarco. Do elitní desítky se dále zařadili i Bezzecchi a Marini.

Tým Tech3 včera potvrdil, že do německého závodního víkendu nezasáhne Enea Bastianini. Ital se tento týden necítil dobře. Měl vysoké horečky a bolesti břicha. Lékaři mu diagnostikovali zánět slepého střeva. Jezdec musel být hospitalizován a lékaři se mu snaží vyléčit zánět bez operace. Původně se zvažovala možnost, že by se jezdec ještě mohl objevit v Německu, ale nakonec se tak nestane. Ačkoliv se jezdcův stav v posledních hodinách zlepšil, zatím není v takové formě, aby mohl nastoupit do závodu. Zda se Bastianini zotaví do příštího týdne, aby mohl jet v Brně, zatím není jisté.

GP Německa - MotoGP, 2. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'28,277 2 Maverick Viñales KTM 01'28,474 0,197 3 Pedro Acosta KTM 01'28,680 0,403 4 Jack Miller Yamaha 01'29,089 0,812 5 Alex Marquez Ducati 01'29,173 0,896 6 Franco Morbidelli Ducati 01'29,197 0,92 7 Brad Binder KTM 01'29,216 0,939 8 Johann Zarco Honda 01'29,264 0,987 9 Marco Bezzecchi Aprilia 01'29,455 1,178 10 Luca Marini Honda 01'29,548 1,271 11 Fermin Aldeguer Ducati 01'29,591 1,314 12 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'29,729 1,452 13 Francesco Bagnaia Ducati 01'29,750 1,473 14 Fabio Quartararo Yamaha 01'29,966 1,689 15 Joan Mir Honda 01'30,009 1,732 16 Miguel Oliveira Yamaha 01'30,190 1,913 17 Alex Rins Yamaha 01'30,301 2,024 18 Raul Fernandez Aprilia 01'30,538 2,261 19 Lorenzo Savadori Aprilia 01'30,929 2,652 20 Ai Ogura Aprilia 01'31,702 3,425

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati