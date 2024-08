MotoGP se v roce 2025 vrátí do Brna

O možném návratu MotoGP do Brna už se začalo hovořit před několika týdny. Carmelo Ezpeleta, generální ředitel Dorny, letos v červenci ve svém vyjádření pro Speedweek.com prozradil, že jednání o možném návratu probíhají: „Mluvíme s odpovědnými osobami, ale je třeba udělat různé opravy. Kromě asfaltového povrchu se musí upravit i bezpečnostní únikové zóny,“ řekl tehdy Ezpeleta.

Dnes byl návrat MotoGP do Brna oficiálně potvrzen na tiskové konferenci, jíž se zúčastnili zástupci promotéra šampionátu Dorna Sports, Autoklubu České republiky a Automotodromu Brno, dále také premiér České republiky, vedení samospráv a hlavní partner závodu, skupina Creditas. Smlouva o konání závodů v Brně byla podepsána na roky 2025 až 2029 včetně. V jakém termínu se příští rok pojede, bude oznámeno po finalizaci kalendáře FIM pro rok 2025. V tuto chvíli je jisté pouze to, že se závod bude konat v letním období.

Zatím poslední závod MS silničních motocyklů se v Brně konal v roce 2020, nicméně tehdy se kvůli pandemii covidu jelo bez účasti diváků. Následující závod, který se dle původního plánu měl konat v roce 2021, byl kvůli nevyhovujícímu stavu dráhy a finančním potížím zrušen.

Zatímco v posledních letech konání Grand Prix České republiky byl pořadatelem Spolek města a kraje, nyní se o pořádání zasadí Autoklub ČR společně s Automotodromem Brno. Finančně se na pořádání závodů bude podílet i Jihomoravský kraj a Brno a dle slov prezidenta Autoklubu (Jana Šťovíčka) zajistí velkou část peněz i soukromé subjekty.

Carmelo Ezpeleta, generální ředitel společnosti Dorna Sports, k návratu MotoGP do Brna sdělil: „Jsme potěšeni, že můžeme oznámit náš návrat do Brna. Je to klasický okruh s fantastickým uspořádáním, který ve své dlouhé historii v MotoGP přinesl opravdu nezapomenutelné okamžiky. Jsme opravdu nadšeni, že se sem vrátíme a že zde představíme i Tissot Sprint a mnoho dalšího, aby si to zde fanoušci užili a aby se ke svým hrdinům dostali blíže než kdy jindy. Mnohokrát jsme zde viděli svahy plné lidí, kteří sdílí vášeň pro náš sport. V mnoha případech se dokonce jednalo o nejlépe navštěvovanou Velkou cenu roku. Jsme tedy velmi rádi, že můžeme MotoGP vrátit našim fanouškům v Česku.“

Zdroj: Autoklub České republiky, Speedweek.com, motogp.com, foto: Ducati