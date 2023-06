MotoGP: Sítem první kvalifikace prošli Zarco a Oliveira

Z postupu do druhé části kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska se mohou těšit Johann Zarco a Miguel Oliveira. Těsně mimo postup zůstal Fabio di Giannantonio. Marc Márquez upadl poté, co narazil do zadní části Bastianiniho stroje.