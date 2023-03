MotoGP: Sobotní volný trénink ovládl Bezzecchi

Jezdci královské kubatury právě absolvovali sobotní volný trénink, který už nerozhoduje o postupu do druhé části kvalifikace. Rozhodnuto je už po včerejším druhém tréninku. Nyní jezdce čeká a kvalifikace a odpoledne pak první letošní sprintový závod.

Dění na dráze už ovšem bude pokračovat bez Pola Espargara. Španěl měl včera ošklivý pád a skončil v nemocnici. Má zlomenou čelist, obratel a také poraněné plíce.

Volný trénink ovládl Marco Bezzecchi. Na druhou pozici se zařadil Fabio Quartararo, který na Itala ztratil 0,149 s. První trojku zkompletoval Aleix Espargaro.

Čtvrtý nejlepší čas zaznamenal Francesco Bagnaia, který to měl s pádem. Následovali Miguel Oliveira, Alex Márquez a Maverick Viňales. Do elitní desítky se dále vešli i Martin, Mir a Bastianini. Celá první desítka se vešla do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího.

Luca Marini v úvodu upadl - pravděpodobně před pádem došlo ke kontaktu se zadním kolem Jacka Millera. Jezdec je v pořádku, jeho stroj nikoliv.

GP Portugalska - MotoGP, volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 72MarcoBezzecchi Ducati 348,3 01'38,5770 0 2 20FabioQuartararo Yamaha 340,6 01'38,7260 0,149 3 41AleixEspargaro Aprilia 343,9 01'38,8010 0,224 4 1FrancescoBagnaia Ducati 346,1 01'38,8030 0,226 5 88MiguelOliveira Aprilia 346,1 01'38,8620 0,285 6 73AlexMarquez Ducati 343,9 01'38,8650 0,288 7 12MaverickViñales Aprilia 347,2 01'38,8690 0,292 8 89JorgeMartin Ducati 345 01'38,9950 0,418 9 36JoanMir Honda 336,4 01'39,0170 0,44 10 23EneaBastianini Ducati 343,9 01'39,0220 0,445 11 30TakaakiNakagami Honda 339,6 01'39,1180 0,541 12 21FrancoMorbidelli Yamaha 338,5 01'39,1320 0,555 13 43JackMiller KTM 343,9 01'39,1660 0,589 14 5JohannZarco Ducati 345 01'39,1830 0,606 15 10LucaMarini Ducati 339,6 01'39,1830 0,606 16 93MarcMarquez Honda 339,6 01'39,2310 0,654 17 25RaulFernandez Aprilia 343,9 01'39,2680 0,691 18 42AlexRins Honda 339,6 01'39,2980 0,721 19 49FabioDi Giannantonio Ducati 343,9 01'39,4470 0,87 20 33BradBinder KTM 345 01'39,4790 0,902 21 37AugustoFernandez KTM 338,5 01'39,5370 0,96

Foto: Mooney VR46 Racing