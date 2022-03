MotoGP: Sobotnímu katarskému odpoledni kraloval Bastianini

Nejlepší čas třetího tréninku MotoGP v Kataru zajel v úplném závěru Enea Bastianini. V kombinovaném pořadí tří tréninků je ovšem až na páté pozici. První pozici v kombinovaném pořadí drží Alex Rins. Časy dnes ve třetím tréninku nebyly tak rychlé jako ty ze včerejšího večera.

Druhým nejrychlejším mužem třetího tréninku je Pol Espargaro. Třetí místo obsadil Francesco Bagnaia. Úřadující šampion Fabio Quartararo sice zajel ve třetím tréninku čtvrtý nejlepší čas, nicméně bude muset do první kvalifikace. Bastianini totiž v závěru odsunul Quartarara na jedenáctou pozici v kombinovaném pořadí.

Brad Binder sice zajel pátý nejlepší čas třetího tréninku, nicméně stejně jako Quartararo je mimo postup do druhé kvalifikace. Za Binderem se ve třetím tréninku seřadili Zarco, Oliveira a Mir. Do desítky se dále vešli i Jorge Martin a Maverick Viňales. Nicméně v kombinovaném pořadí, které je důležité pro postup do druhé kvalifikace, jsou výsledky následující: Rins, M. Márquez, Mir, Martin, Bastianini, P. Espargaro, Morbidelli, Bagnaia, Miller a A. Espargaro. Ostatní budou muset zabojovat v první kvalifikaci.

GP Kataru - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Enea Bastianini Ducati 1'53,790 2 Pol Espargaro Honda 1'53,803 0,013 3 Francesco Bagnaia Ducati 1'53,855 0,065 4 Fabio Quartararo Yamaha 1'53,939 0,149 5 Brad Binder KTM 1'54,011 0,221 6 Johann Zarco Ducati 1'54,105 0,315 7 Miguel Oliveira KTM 1'54,404 0,614 8 Joan Mir Suzuki 1'54,576 0,786 9 Jorge Martin Ducati 1'54,619 0,829 10 Maverick Vinales Aprilia 1'54,658 0,868 11 Alex Rins Suzuki 1'54,798 1,008 12 Luca Marini Ducati 1'54,815 1,025 13 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'54,902 1,112 14 Aleix Espargaro Aprilia 1'55,016 1,226 15 Marc Marquez Honda 1'55,097 1,307 16 Remy Gardner KTM 1'55,116 1,326 17 Takaaki Nakagami Honda 1'55,154 1,364 18 Marco Bezzecchi Ducati 1'55,191 1,401 19 Andrea Dovizioso Yamaha 1'55,193 1,403 20 Jack Miller Ducati 1'55,326 1,536 21 Darryn Binder Yamaha 1'55,383 1,593 22 Alex Marquez Honda 1'55,402 1,612 23 Franco Morbidelli Yamaha 1'55,431 1,641 24 Raul Fernandez KTM 1'55,690 1,9

Foto: Václav Duška Jr.