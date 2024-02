MotoGP: Testy v Kataru zahájil nejlepším časem Bagnaia

Závodníci královské kubatury mají za sebou první den testovacího programu v Kataru. Test začal ve 12.00 a skončil v 19.00 hodin našeho času. (V Kataru je o dvě hodiny více.) Po uplynutí výše uvedeného časového rozmezí měli jezdci navíc ještě k dispozici 15 minut na nácvik startů.

Do katarského testu nenastoupil Franco Morbidelli, který měl nedávno těžkou nehodu v Portugalsku, po níž mu lékaři nařídili odpočinek. Na první závod roku by už ale měl být v pořádku. Účast Raula Fernandeze v katarském testu byla do poslední chvíle nejistá. Španěl si totiž při testech v Malajsii zranil kyčel a pánev. Původně to vypadalo pouze na silné pohmoždění, ale podrobnější vyšetření odhalilo zlomeninu. Nakonec ale Fernandez dostal svolení od lékařů a do testu nastoupil.

V úvodu testu jezdci příliš nespěchali na dráhu, protože podmínky nebyly ideální. Dráha byla zaprášená a navíc jezdce trápil i poměrně silný vítr. Prvním, kdo se vydal na trať, byl Michele Pirro – testovací jezdec Ducati, jenž dnes jezdil na stroji týmu Pramac Racing místo zraněného Morbidelliho.

Nejrychlejším mužem dnešního dne se nakonec stal Francesco Bagnaia s časem 1:52,040. (Pro porovnání: Luca Marini, jenž loni v Kataru startoval z pole position, byl tehdy v kvalifikaci o 0,278 s rychlejší.) Druhé místo dnes obsadil Jorge Martin. První pětku zkompletovali Aleix Espargaro, Brad Binder a Fabio di Giannantonio. Španěl Maverick Viňales, který dnes testoval novou aerodynamiku, sice vedl po první polovině dnešního dne, ale nakonec obsadil šesté místo. Za ním následovali Alex Márquez a Enea Bastianini. Nejvýše postaveným jezdcem Hondy byl Johann Zarco na deváté pozici. Desítku uzavřel Zarcův krajan Fabio Quartararo s Yamahou. Všech pět konstruktérů dnes tedy mělo alespoň jednoho zástupce v první desítce.

Zítřek bude závěrečným dnem testu.

MotoGP - Katar, test - 19. 2. 2024

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 1'52,040 2 Jorge Martin Ducati 1'52,260 0,22 3 Aleix Espargaro Aprilia 1'52,332 0,292 4 Brad Binder KTM 1'52,336 0,296 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'52,467 0,427 6 Maverick Viñales Aprilia 1'52,495 0,455 7 Alex Marquez Ducati 1'52,556 0,516 8 Enea Bastianini Ducati 1'52,589 0,549 9 Johann Zarco Honda 1'52,632 0,592 10 Fabio Quartararo Yamaha 1'52,637 0,597 11 Marco Bezzecchi Ducati 1'52,799 0,759 12 Raul Fernandez Aprilia 1'52,814 0,774 13 Joan Mir Honda 1'52,823 0,783 14 Jack Miller KTM 1'52,896 0,856 15 Pedro Acosta KTM 1'52,938 0,898 16 Marc Marquez Ducati 1'52,959 0,919 17 Takaaki Nakagami Honda 1'53,208 1,168 18 Luca Marini Honda 1'53,433 1,393 19 Alex Rins Yamaha 1'53,642 1,602 20 Augusto Fernandez KTM 1'53,755 1,715 21 Miguel Oliveira Aprilia 1'53,943 1,903 22 Michele Pirro Ducati 1'54,509 2,469 23 Cal Crutchlow Yamaha 1'54,511 2,471

Foto: Ducati