MotoGP: Třetí trénink ovládl Quartararo, Martin měl velmi těžký pád

Aktualizace: Jorge Martin si při nehodě poranil ruku, nohu a hlavu. Musí do nemocnice na podrobnější vyšetření.

Třetí trénink královské kubatury byl poznamenán těžkou nehodou Jorge Martina. Nováček, který před dvěma týdny v Kataru poprvé startoval z pole position a následně vystoupil na podium, dnes skončil na zemi. Po nehodě se nezvedal. Lékaři mu poskytli pomoc přímo u dráhy a následně byl převezen do zdravotního střediska. Dle posledních informací by měl být při vědomí.

Kvůli Martinově nehodě byl trénink zhruba čtyři minuty před koncem zastaven. Po restartu pak jezdci ještě stihli zajet jedno až dvě rychlá kola. Quartararův nejlepší čas ovšem v posledních minutách nikdo nepřekonal. Fabio Quartararo tedy skončil první. Druhé místo obsadil jeho bývalý kolega Franco Morbidelli. První trojku zkompletoval Francesco Bagnaia. Rozestupy mezi prvními třemi jsou velmi malé – jen 0,073 s.

Ani Johann Zarco na čtvrté pozici neztrácí příliš – za svým krajanem Quartararem zaostal jen o 0,184 s. Do první pětky se vešel i Alex Rins. Dále se seřadili Jack Miller, Luca Marini a Aleix Espargaro. Devátý čas zajel Miguel Oliveira a desátý je Maverick Viňales.

Do druhé kvalifikace postupují Quartararo, Morbidelli, Zarco, Rins, Miller, Marini, A. Espargaro, Oliveira a Viňales.

Marc Márquez, který se vrací po zranění paže, nakonec nedokázal postoupit přímo do druhé kvalifikace. Navíc před ním v závěru tréninku upadl jeho bratr Alex. Nehoda to od pohledu byla dost nepříjemná. Jezdci se moc nechtělo vstávat, pád byl evidentně bolestivý, ale nakonec se mladší z bratrů Márquezových dokázal vrátit do boxu.

Mimo přímý postup do druhé kvalifikace zůstal i úřadující šampion Joan Mir, který musel projít první kvalifikací i ve dvou předchozích závodech v Kataru.

GP Portugalska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 332,3 1'39,044 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 335,4 1'39,095 0,051 3 Francesco BAGNAIA Ducati 343,9 1'39,117 0,073 4 Johann ZARCO Ducati 348,3 1'39,228 0,184 5 Alex RINS Suzuki 338,5 1'39,328 0,284 6 Jack MILLER Ducati 346,1 1'39,345 0,301 7 Luca MARINI Ducati 339,6 1'39,600 0,556 8 Aleix ESPARGARO Aprilia 342,8 1'39,690 0,646 9 Miguel OLIVEIRA KTM 335,4 1'39,697 0,653 10 Maverick VINALES Yamaha 331,2 1'39,742 0,698 11 Alex MARQUEZ Honda 341,7 1'39,796 0,752 12 Joan MIR Suzuki 335,4 1'39,818 0,774 13 Pol ESPARGARO Honda 341,7 1'39,828 0,784 14 Valentino ROSSI Yamaha 336,4 1'39,912 0,868 15 Marc MARQUEZ Honda 338,5 1'39,945 0,901 16 Brad BINDER KTM 341,7 1'40,196 1,152 17 Danilo PETRUCCI KTM 337,5 1'40,302 1,258 18 Enea BASTIANINI Ducati 340,6 1'40,343 1,299 19 Jorge MARTIN Ducati 345 1'41,046 2,002 20 Lorenzo SAVADORI Aprilia 339,6 1'41,190 2,146 21 Takaaki NAKAGAMI Honda 333,3 1'41,566 2,522 22 Iker LECUONA KTM 336,4 1'41,568 2,524

Foto: Václav Duška Jr.