MotoGP: Třetí trénink vyhrál Zarco, do první kvalifikace jdou Bagnaia a Quartararo

Počasí v Misanu je i dnes dopoledne nepříznivé, dráha je mokrá. Lepší počasí lze očekávat až zítra, kdy už by mělo být v Misanu slunečno a sucho.

Dnes dopoledne zajel nejlepší čas Johann Zarco. Druhé místo obsadil Jorge Martin a první trojici doplnil Jack Miller. Na prvních třech místech jsou tedy pouze jezdci na strojích značky Ducati.

Čtvrtý skončil Miguel Oliveira na KTM a následovali Marc Márquez a Pol Espargaro na motocyklech Honda. Sedmý čas zajel Franco Morbidelli, který se teprve před několika málo týdny posunul do továrního týmu Yamahy. Do desítky se dále vešli i Aleix Espargaro, Danilo Petrucci a Luca Marini.

Těsně mimo postupovou desítku skončil Francesco Bagnaia, který by ještě teoreticky mohl ohrozit Quartarara v boji o titul. Do první kvalifikace ovšem bude muset jít i právě zmíněný Fabio Quartararo. Pro mladého Francouze to bude poprvé v letošním roce, kdy bude muset jít do první kvalifikace. Dosud byl totiž Quartararo jediným jezdcem, který letos pokaždé dokázal vybojovat přímý postup do druhé kvalifikace.

V úvodu tréninku měl nepříjemný pád Lorenzo Savadori. Ital zůstal po nehodě sedět na zemi. Následně zamířil do zdravotního střediska na okruhu, kde se ukázalo, že má zlomenou pravou klíční kost. V dalším průběhu víkendu už tedy nebude moci pokračovat.

GP Emilia-Romagna - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Johann ZARCO Ducati 298,3 1'40,384 2 Jorge MARTIN Ducati 298,3 1'40,471 0,087 3 Jack MILLER Ducati 296,7 1'40,520 0,136 4 Miguel OLIVEIRA KTM 290,3 1'40,832 0,448 5 Marc MARQUEZ Honda 291,8 1'40,855 0,471 6 Pol ESPARGARO Honda 292,6 1'40,925 0,541 7 Franco MORBIDELLI Yamaha 286,4 1'40,942 0,558 8 Aleix ESPARGARO Aprilia 294,2 1'40,964 0,58 9 Danilo PETRUCCI KTM 288,7 1'40,967 0,583 10 Luca MARINI Ducati 291,8 1'40,985 0,601 11 Francesco BAGNAIA Ducati 295,8 1'41,121 0,737 12 Joan MIR Suzuki 290,3 1'41,129 0,745 13 Michele PIRRO Ducati 289,5 1'41,168 0,784 14 Iker LECUONA KTM 288,7 1'41,236 0,852 15 Fabio QUARTARARO Yamaha 288,7 1'41,275 0,891 16 Brad BINDER KTM 289,5 1'41,485 1,101 17 Maverick VINALES Aprilia 292,6 1'41,538 1,154 18 Enea BASTIANINI Ducati 291,1 1'41,791 1,407 19 Alex MARQUEZ Honda 291,8 1'41,876 1,492 20 Takaaki NAKAGAMI Honda 292,6 1'41,888 1,504 21 Alex RINS Suzuki 291,8 1'42,023 1,639 22 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 284,9 1'42,251 1,867 23 Valentino ROSSI Yamaha 288 1'42,601 2,217 Lorenzo SAVADORI Aprilia

Foto: Václav Duška Jr., Lukasz Swiderek