MotoGP: Třetímu aragonskému tréninku kraloval Miller

Třetímu tréninku na GP Aragonie kraloval Jack Miller. Na druhé místo se zařadil jeho týmový kolega Francesco Bagnaia. První trojku zkompletoval Marco Bezzecchi. Také na čtvrtém a pátém místě skončili jezdci na strojích značky Ducati. Čtvrté místo vybojoval Enea Bastianini a pátý skončil Jorge Martin. Prvních pět jezdců se vešlo do ztráty 0,090 s.

Až na šestém místě se umístil první jezdec se strojem jiné značky. Byl to Brad Binder na KTM, který to v závěru měl s pádem. Za Bindera se zařadil jeho kolega Miguel Oliveira. Vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo – obsadil osmé místo. Do elitní desítky se dále vešli i Takaaki Nakagami a Alex Rins. O postup do druhé části kvalifikace bude muset zabojovat například Aleix Espargaro.

Marc Márquez, který se vrací po čtvrté operaci paže, dnes v úvodu třetího tréninku dokázal odvrátit pád. O něco později ovšem nakonec stejně skončil na zemi. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění a jezdec se brzy vrátil na trať. Přímý postup do druhé kvalifikace vybojovat nedokázal – skončil dvanáctý.

V závěru tréninku se hodně padalo. Na zemi skončil Brad Binder, následně i jeho bratr Darryn. Poté upadli i Alex Rins a Cal Crutchlow.

GP Aragonie - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 43JackMiller Ducati 351,8 01'46,9920 0 2 63FrancescoBagnaia Ducati 349,5 01'47,0220 0,03 3 72MarcoBezzecchi Ducati 351,8 01'47,0480 0,056 4 23EneaBastianini Ducati 352,9 01'47,0570 0,065 5 89JorgeMartin Ducati 350,6 01'47,0820 0,09 6 33BradBinder KTM 350,6 01'47,1670 0,175 7 88MiguelOliveira KTM 349,5 01'47,2240 0,232 8 20FabioQuartararo Yamaha 346,1 01'47,2580 0,266 9 30TakaakiNakagami Honda 345 01'47,2660 0,274 10 42AlexRins Suzuki 349,5 01'47,2720 0,28 11 41AleixEspargaro Aprilia 349,5 01'47,3210 0,329 12 93MarcMarquez Honda 349,5 01'47,4290 0,437 13 10LucaMarini Ducati 348,4 01'47,4370 0,445 14 49FabioDi Giannantonio Ducati 345 01'47,4550 0,463 15 5JohannZarco Ducati 349,5 01'47,4780 0,486 16 73AlexMarquez Honda 346,1 01'47,6220 0,63 17 87RemyGardner KTM 341,8 01'47,7180 0,726 18 36JoanMir Suzuki 348,4 01'47,7630 0,771 19 12MaverickViñales Aprilia 349,5 01'47,7860 0,794 20 21FrancoMorbidelli Yamaha 346,1 01'47,8120 0,82 21 CalCrutchlow Yamaha 346,1 01'47,9530 0,961 22 44PolEspargaro Honda 346,1 01'47,9810 0,989 23 40DarrynBinder Yamaha 351,8 01'48,2030 1,211 24 25RaulFernandez KTM 345 01'48,6420 1,65

Foto: Václav Duška Jr.