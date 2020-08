MotoGP: Třetímu štýrskému tréninku kraloval Mir

Joan Mir, který minulou neděli poprvé vystoupil na podium v kategorii MotoGP, si drží dobrou formu. Dnes dopoledne zajel nejlepší čas. Na druhé místo se posunul Fabio Quartararo, který byl po pátečních trénincích mimo postup do druhé kvalifikace a hodně si stěžoval na přehřívání zadní pneumatiky. Třetí nejlepší čas dnešního dopoledne zaznamenal Takaaki Nakagami.

Vítěz z minulého týdne – Andrea Dovizioso – obsadil čtvrté místo. První pětku uzavřel Maverick Viňales. Pol Espargaro na šesté pozici je jediným z první desítky, kdo nedokázal vylepšit svůj čas ze včerejška.

Miguel Oliveira skončil sedmý. Franco Morbidelli obsadil osmé místo. Devátý nejlepší čas zajel Alex Rins. Jack Miller v závěru upadl a vypadalo to, že ho bolí ruka. Nicméně postup do druhé části kvalifikace má zajištěn (stejně jako deset výše jmenovaných). Do první kvalifikace budou muset nastoupit například Binder a Rossi.

Johann Zarco dostal od lékařů svolení k účasti na GP Štýrska. V dnešním dopoledním tréninku skončil dvanáctý, navzdory tomu, že má teprve tři dny po operaci ruky. Do závodu ovšem bude muset vyrážet z pit lane, protože dostal trest za nezodpovědnou jízdu v GP Rakouska, kde zavinil kolizi s Morbidellim.

GP Štýrska - MotoGP, 3. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Joan MIR Suzuki 307,6 1'23,456 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 306,8 1'23,607 0,151 3 Takaaki NAKAGAMI Honda 309,4 1'23,610 0,154 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 314,8 1'23,610 0,154 5 Maverick VINALES Yamaha 309,4 1'23,617 0,161 6 Pol ESPARGARO KTM 310,3 1'23,660 0,204 7 Miguel OLIVEIRA KTM 311,2 1'23,725 0,269 8 Franco MORBIDELLI Yamaha 307,6 1'23,727 0,271 9 Alex RINS Suzuki 308,5 1'23,754 0,298 10 Jack MILLER Ducati 313 1'23,795 0,339 11 Brad BINDER KTM 308,5 1'23,798 0,342 12 Johann ZARCO Ducati 313 1'23,879 0,423 13 Danilo PETRUCCI Ducati 309,4 1'23,881 0,425 14 Iker LECUONA KTM 309,4 1'23,889 0,433 15 Valentino ROSSI Yamaha 304,2 1'23,950 0,494 16 Cal CRUTCHLOW Honda 308,5 1'24,126 0,67 17 Bradley SMITH Aprilia 310,3 1'24,136 0,68 18 Michele PIRRO Ducati 313 1'24,296 0,84 19 Aleix ESPARGARO Aprilia 311,2 1'24,423 0,967 20 Stefan BRADL Honda 307,6 1'24,617 1,161 21 Alex MARQUEZ Honda 312,1 1'24,742 1,286 22 Tito RABAT Ducati 305,9 1'25,047 1,591

Foto: Václav Duška Jr.