MotoGP: Tři jezdci postupně popadali z vedoucí pozice, sprint nakonec vyhrál Espargaro

Aleix Espargaro si v katalánském sprintu dojel pro výhru. Druhý skončil Marc Márquez. Pedro Acosta si k dvacátým narozeninám daroval medaili za třetí místo. Raul Fernandez osm kol před koncem upadl z vedoucí pozice. Vedení převzal Binder a záhy také upadl. Poté se vedení ujal Bagnaia, ale i on z prvního místa nakonec upadl.

Do katalánského sprintu vyrážel z první pozice Aleix Espargaro. Jako druhý startoval Francesco Bagnaia. Ze třetího místa se nakonec do závodu pustil Raul Fernandez, jemuž byl nejprve jeho nejlepší kvalifikační čas smazán, ale po přezkoumání situace mu byl opět vrácen. Pro Raula Fernandeze to byl jeho první start z první řady v královské kubatuře.

Sprint byl vypsán na dvanáct kol. Po startu se vedení ujal Bagnaia. Na druhé místo se zařadil Acosta, který dnes slaví dvacáté narozeniny. Na třetí příčce zůstal Raul Fernandez. Aleix Espargaro klesl po startu z pole position na páté místo.

Marc Márquez se po startu ze čtrnácté pozice v prvním kole posunul na osmé místo. Jeho bratr Alex se naopak v úvodu dostal do nějakých potíží, kvůli nimž se propadl až na poslední místo.

V nájezdu do druhého kola se na chvíli na první místo posunul Acosta, ale Bagnaia se brzy zase vrátil před něj. Raul Fernandez držel druhou pozici. První pětku doplňovali Binder a Aleix Espargaro.

O další kolo později se před Bagnaiu opět posunul Acosta, následně i Raul Fernandez a Binder. Acosta se ovšem ani tentokrát na prvním místě dlouho neohřál. Rychle se před něj posunul Raul Fernandez.

Jakmile se Raul Fernandez dostal do čela, začal rychle ujíždět svým pronásledovatelům. Devět kol před koncem byl na druhém místě Pedro Acosta. Následovali Binder, Bagnaia a Aleix Espargaro. Vedoucí muž šampionátu – Jorge Martin – jezdil na šesté pozici a za sebou měl Marca Márqueze.

Osm okruhů před cílem vedl Raul Fernandez přibližně o osm desetin před Acostou. Třetí příčku držel Binder. Nicméně Fernandez nakonec své snahy přehnal a skončilo to pádem. Jezdec je naštěstí po zdravotní stránce v pořádku, ale evidentně byl dost zklamán.

Acosta po Fernandezovi na krátkou chvíli převzal vedení, ale záhy se před něj dostal Binder. Bagnaia se posunul na třetí příčku, ale musel si dávat pozor na překročení limitů dráhy, protože už měl varování.

Morbidelli dostal za nebezpečnou jízdu penalizaci v podobě dlouhého kola, nicméně Ital stejně nebyl v bojích o nejvyšší pozice. Jezdil až v druhé desítce.

Ani Binder si vedení dlouho neužil. Podobně jako Fernandez skončil na zemi. Vedení převzal Bagnaia. Acosta se zařadil na druhé místo. Třetí byl Aleix Espargaro a na čtvrtou příčku už se dostal Marc Márquez. Martin uzavíral první pětku.

Pět kol před koncem upadl Zarco. Nejprve to sice vypadalo, že by Zarco mohl pád odvrátit, nicméně Alex Márquez jel těsně za ním, takže nestačil reagovat, došlo ke kontaktu a Zarco upadl.

V předposledním kole pokračoval na první pozici Bagnaia. Zhruba sedm desetin za ním jezdil Aleix Espargaro. Acosta byl třetí, nicméně v nájezdu do posledního kola jej předjel Marc Márquez. Acosta tím pádem vypadl z provizorního podia.

Krátce před koncem ovšem došlo k dalšímu zvratu. Bagnaia v páté zatáčce posledního kola upadl z první pozice. Vedení převzal Aleix Espargaro a ten už první příčku udržel. Marc Márquez navázal na svůj výkon z Le Mans, kde se po startu z třinácté pozice postupně probojoval až na druhou příčku. Tentokrát dokonce startoval ještě o jedno místo více vzadu, přesto opět skončil druhý a posunul se díky tomu i na druhé místo průběžného pořadí šampionátu. Na vedoucího Martina ovšem ztrácí 37 bodů, takže je jisté, že Martin zůstane v čele šampionátu i po zítřejším hlavním závodě, protože tam se jede jen o 25 bodů.

Pedro Acosta si ke svým dnešním narozeninám daroval medaili za třetí místo ve sprintu. Jorge Martin, který byl v pěti předchozích sprintech pokaždé na podiu, se tentokrát na podium nedostal. Skončil čtvrtý. První pětku doplnil Bastianini.

Bagnaia se kvůli dnešnímu pádu propadl v průběžném pořadí šampionátu na čtvrté místo. Ve sprintech se Bagnaiovi letos obzvlášť nedaří. Ani v jednom z šesti dosud odjetých sprintů letošního roku se mu nepodařilo dostat na podium. Nejlépe byl čtvrtý (v Kataru a v Portugalsku). Poslední tři sprinty nedokončil.

Hlavní závod třídy MotoGP se jede v neděli ve 14:00.

GP Katalánska - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Aleix Espargaro Aprilia 20'01,478 2 Marc Marquez Ducati 0,892 3 Pedro Acosta KTM 1,169 4 Jorge Martin Ducati 2,147 5 Enea Bastianini Ducati 2,98 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 4,623 7 Jack Miller KTM 8,084 8 Maverick Viñales Aprilia 8,245 9 Marco Bezzecchi Ducati 8,643 10 Fabio Quartararo Yamaha 9,241 11 Franco Morbidelli Ducati 9,537 12 Alex Rins Yamaha 13,045 13 Takaaki Nakagami Honda 13,199 14 Alex Marquez Ducati 13,378 15 Joan Mir Honda 16,438 16 Luca Marini Honda 18 17 Augusto Fernandez KTM 25,262 18 Stefan Bradl Honda 33,751 Neklasifikováni Francesco Bagnaia Ducati 18'20,068 Miguel Oliveira Aprilia 15'04,033 Johann Zarco Honda 11'51,230 Brad Binder KTM 10'01,177 Raul Fernandez Aprilia 06'41,120

Foto: Aprilia