MotoGP: Úvodnímu aragonskému tréninku dominoval Marc Márquez

Aragonský okruh patří mezi okruhy, na nichž se Marcu Márquezovi tradičně velmi dobře daří, což potvrzuje i dnešní dopolední trénink. Marc v něm zajel nejrychlejší čas. Druhé místo obsadil jeho mladší bratr Alex, nicméně ten zaostal zhruba o sekundu. První trojku zkompletoval Marco Bezzecchi, vítěz britské Grand Prix.

Velmi dobře si vedl i Alex Rins, jemuž se podařilo zajet čtvrtý nejlepší čas. Do první pětky se vešel i Maverick Viñales. Následovali Pedro Acosta a Joan Mir. Osmý skončil nováček Fermin Aldeguer, který už přišel o šanci stát se historicky nejmladším vítězem závodu MotoGP. Pokud by vyhrál tuto neděli v Aragonii, bylo by mu už o den více než Marcu Márquezovi v době jeho první výhry.

Na deváté místo se dnes dopoledne zařadil Franco Morbidelli. Desátý skončil Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo, jehož minulý závod připravila o výhru technická porucha, tentokrát zajel jedenáctý čas. Aragonský okruh ovšem nepatří mezi Quartararovy oblíbené dráhy. Naprosto stejný čas jako Quartararo dnes dopoledne zajel i jeho krajan Johann Zarco.

Na dráze stále chybí Jorge Martin. Úřadující šampion už na sociálních sítích sdílí fotografie z tréninků na kole, ale o termínu návratu zatím nehovoří. Místo Martina opět jede Lorenzo Savadori. Do závodního víkendu nezasáhnou ani Luca Marini a Ai Ogura. Marini se nepříjemně zranil při tréninku v Japonsku. Utrpěl mnohačetné zlomeniny a pneumotorax, takže lze očekávat, že bude chybět delší dobu. Ogura si zlomil nohu v úvodu předchozího závodního víkendu. Po nehodě musel na operaci. Jeho léčba probíhá dobře, ale start v Aragonii mu lékaři ještě nedoporučili. Mariniho ani Oguru o tomto víkendu nikdo nezastupuje. Augusto Fernandez jede na divokou kartu s Yamahou.

Závodní víkend by mohlo nepříjemně ovlivnit počasí. Očekávají se totiž poměrně vysoké teploty. Původní předpověď hlásila dokonce 38°C. Novější výstupy už ale předpokládají o něco málo nižší teploty.

GP Aragonie - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'46,974 2 Alex Marquez Ducati 01'47,944 0,97 3 Marco Bezzecchi Aprilia 01'47,995 1,021 4 Alex Rins Yamaha 01'47,998 1,024 5 Maverick Viñales KTM 01'48,077 1,103 6 Pedro Acosta KTM 01'48,078 1,104 7 Joan Mir Honda 01'48,293 1,319 8 Fermin Aldeguer Ducati 01'48,298 1,324 9 Franco Morbidelli Ducati 01'48,319 1,345 10 Francesco Bagnaia Ducati 01'48,482 1,508 11 Fabio Quartararo Yamaha 01'48,488 1,514 12 Johann Zarco Honda 01'48,488 1,514 13 Brad Binder KTM 01'48,500 1,526 14 Jack Miller Yamaha 01'48,587 1,613 15 Augusto Fernandez Yamaha 01'48,592 1,618 16 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'48,653 1,679 17 Raul Fernandez Aprilia 01'48,930 1,956 18 Enea Bastianini KTM 01'49,163 2,189 19 Miguel Oliveira Yamaha 01'49,435 2,461 20 Somkiat Chantra Honda 01'49,471 2,497 21 Lorenzo Savadori Aprilia 01'50,135 3,161

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati