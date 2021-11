MotoGP v Algarve 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia si vyjel už pátou pole position v řadě. Před dvěma týdny při druhém závodě v Misanu svou pole position nedokázal proměnit ve výhru, protože pár kol před koncem upadl. Nyní v Algarve už si spravil chuť a po startu z pole position si dojel pro výhru a navíc už má jisté druhé místo v celkovém pořadí letošního šampionátu. A ani to ještě není všechno – díky výsledku v Algarve se Ducati už nyní může radovat ze zisku poháru konstruktérů. „Jsem opravdu šťastný!“ radoval se po závodě vítěz. „Radši bych sice dokončil závod pod šachovnicovou vlajkou a ne pod červenou, ale i tak to bylo ohromující vítězství. Byl to neuvěřitelný víkend a užil jsem si každý jednotlivý trénink. Hned od startu jsem se cítil neuvěřitelně pohodlně. Všechno bylo perfektní a jsem opravdu rád, že Ducati vyhrála pohár konstruktérů. Zasloužili jsme si to! Gratuluji Jackovi ke třetímu místu na stupních vítězů. Teď pojedeme do Valencie a pokusíme se tam zakončit letošní sezónu dalším skvělým výsledkem,“ dodal Ital.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 2. místo

Do závodu v Algarve se vydával loňský šampion ze třetí pozice, což je zároveň jeho zatím nejlepší kvalifikační výsledek v královské kubatuře. Mirovi se totiž obvykle v kvalifikacích příliš nedaří, ale v závodech bývá silnější. V Algarve si Mir nakonec dojel pro druhé místo a v celkovém pořadí šampionátu si tím pádem zajistil třetí místo. „Dnes jsem neměl dostatečné tempo na vítězství, ale nemůžu si stěžovat!“ přiznal Mir po závodě v Algarve. „Tohle byl jeden z mých nejlepších víkendů v poslední době – byl jsem rychlý už od pátečního rána. Dnes jsem dokázal tvrdě bojovat, ale Pecco odjel neuvěřitelný závod bez chyb. Ve srovnání se mnou měl trochu náskok a já jsem dnes na lepší než druhé místo prostě neměl. Ale přesto jsem opravdu potěšen a jsem rád, že mohu týmu věnovat další pódium. To nám také dává naději do budoucna,“ řekl dále Mir.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Miller v Algarve bojoval o třetí místo s Alexem Márquezem a nakonec je to právě Australan, kdo se na podium dokázal dostat. „Je hezké být konečně zase zpátky na stupních vítězů, i když bylo trochu zvláštní končit závod červenou vlajkou,“ sdělil Miller po závodě. „V posledním kole jsem byl připraven na velkou bitvu s Alexem Márquezem, který byl opravdu blízko. Ale jsem nadšený. Celý víkend jsme pracovali dobře a v předchozím závodě jsme byli konkurenceschopní ve všech trénincích, jen nám chyběl výsledek v neděli. Teď jsme ale konečně mohli sklízet plody naší tvrdé práce. Jsem šťastný, že Ducati vyhrála pohár konstruktérů. Máme fantastický motocykl, možná nejsilnější ve startovním poli. Nyní jedeme do Valencie a pokusíme se zakončit letošní sezónu tím nejlepším možným způsobem," pravil dále Miller.

Alex Márquez (LCR Honda Castrol) – 4. místo

Mladší z bratrů Márquezových byl v neděli v Algarve hodně blízko pódia. Bojoval s Millerem o třetí místo. Závod byl nakonec předčasně ukončen po kolizi Lecuony a Oliveira, takže šanci na útok v úplném závěru už Márquez nedostal a musel se tak smířit s „bramborovou“ medailí. „Jsem velmi šťastný a spokojený, děkuji týmu a vám všem za podporu,“ napsal Alex Márquez po závodě na sociální sítě.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 5. místo

Francouz Zarco dorazil v Algarve do cíle jako pátý a kromě toho si i zajistil titul nejlepšího jezdce z nezávislého týmu. „Jsem velmi spokojený s tím, jak jsme pracovali tento víkend a také celkově s dnešním závodem. Získali jsme důležité body a vyhráli titul pro nejlepšího jezdce nezávislého týmu,“ uvedl po závodě Zarco.

Foto: Václav Duška Jr.