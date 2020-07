MotoGP v Andalusii 2020: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 1. místo

Prvního vítězství v královské kubatuře se Quartararo dočkal ve svém dvacátém závodě a na druhé vítězství nemusel dlouho čekat – přišlo hned týden po tom prvním. Vzhledem k tomu, že se letos odjely jen dvě Velké ceny a obě vyhrál Quartararo, tak je samozřejmě Quartararo i v čele šampionátu. „Byl to náročný závod,“ řekl Quartararo poté, co si dojel pro dvou druhou výhru. „Odjet 25 kol v čele při těchto teplotách bylo náročné. Byl to nejtěžší závod mého života! Cítil jsem hroznou horkost v rukou a nohou a vůbec nefoukalo, takže nebylo možné se nějak ochladit. Na motorce jsem se ale cítil opravdu dobře,“ pokračoval Francouz. „Přestože jsme jeli na stejném okruhu jako minulý týden, podmínky byly jiné, takže jsme se tomu museli rychle přizpůsobit. Když jsem poprvé viděl, že rozdíl mezi mnou a Valentinem je 0,6 sekundy, pomyslel jsem si, že je čas zabrat. Pak jsem se v jednom kole ohlédl v zatáčce číslo 6 a nemohl jsem uvěřit náskoku, který jsem si vyjel. V tuto chvíli jsem věděl, že musím zůstat v klidu a dokončit závod. Jsem tak šťastný, že jsem získal další vítězství, obzvlášť když to bylo v takto náročném závodě. Navíc také bylo úžasné stát na pódiu s Valentinem, protože on byl vždycky mým idolem. Chtěl bych ještě poděkovat týmu, Yamaze, sponzorům, rodině, přátelům, manažerovi a všem fanouškům za jejich podporu,“ uzavřel vítěz.

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 2. místo

Stejně jako o týden dříve dojel na druhé pozici Maverick Viňales. Tentokrát musel bojovat s Rossim, delší dobu jezdil za ním, ale nakonec jej překonal. „Během závodu jsem skoro nemohl dýchat,“ stěžoval si Viňales. „Nejprve jsem se v prvním kole pokusil předjet Fabia, abych měl před sebou volno, cítil jsem se totiž velmi silný, ale pak jsem byl široký a předjel mě i Vale. Pak jsem uvízl za Valentinem a po většinu kol jsem nemohl ani dýchat, jsem úplně zničený. Nevím proč to tak je, možná kvůli teplu z jiných motorek, každopádně jsem nemohl udělat víc. Něco jsem si schovával na posledních pět kol a pak jsem na to zatlačil a měl jsem opět dobrý rytmus. Myslím, že jsem dnešní závod ztratil hned v prvním kole, kdyby se tak nestalo, byl by to mnohem lepší závod,“ dodal Viňales.

Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 3. místo

Rossi se na podiu naposledy objevil loni v Austinu, což už je více než rok. Až teď v neděli v Jerezu se na podium podíval znovu, do cíle dojel jako třetí. „Jsem velmi šťastný, protože už je to dlouho, co jsem byl na pódiu,“ radoval se Ital. „Dostáváme se ven ze špatného období a ze špatných výsledků. Tento víkend jsme tedy začali pracovat jiným způsobem. Jsem velmi spokojen s prací Davida Muñoze. A zbytek mého týmu také odvedl dobrou práci. Po startu se mi podařilo odjet dobré kolo. Poté už byl závod hodně dlouhý. Jsem ale každopádně rád, že jsem zpátky na pódiu. Pro mě to není úplně jako vítězství, ale je to podobné,“ dodal spokojený Rossi.

Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) – 4. místo

Nakagamimu se v Jerezu dařilo, ovládl dva volné tréninky a v závodě nakonec dojel jako čtvrtý a čtvrtý je nyní i v průběžném hodnocení šampionátu. „Byli jsme hodně blízko pódia, myslím, že na Valentina jsem ztratil pouhých pět desetin, přesto jsem ale docela šťastný,“ řekl po závodě Japonec. „Do všech 25 kol závodu jsem dal svůj plný potenciál, na motorce jsem se cítil opravdu dobře a po celý závod jsme bojovali blízko pódia. Byl to náročný závod, hodně jsem bojoval s přilnavostí, ale to bylo pro všechny stejné. Tým po celý víkend odváděl opravdu skvělou práci a motorka se od minulého víkendu hodně zlepšila. Doufám, že budeme pokračovat tímto směrem. Teď máme pár dní na odpočinek a pak jdeme do Brna. Doufejme, že získáme pódium co nejdříve,“ řekl dále Nakagami.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

Jezdec z Mallorky pátým místem v Jerezu vyrovnal své dosud nejlepší umístění v královské kubatuře. Jako pátý dojel už loni v Austrálii. „Jsem velmi spokojený s tím, co se mi podařilo; tým si zasloužil dobrý výsledek,“ řekl po závodě Mir. „Když jsem byl na trati, cítil jsem, že by dnes mohl být „pódiový den“, protože jsem nebyl daleko a viděl jsem spoustu dalších jezdců, kteří mají problémy nebo vypadávají z různých důvodů. Myslím, že jsme odjeli opravdu dobrý závod - nakonec jsem byl jen o něco více než dvě sekundy za pódiem, takže to je dobrá zpráva. Dnes to bylo náročné, protože od minulého víkendu jsme neměli mnoho informací, které by nám pomohly. Ale celkově jsem spokojený se svým dobrým a konzistentním tempem,“ uzavřel mladý Španěl.

