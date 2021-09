MotoGP v Aragonii 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaia se do aragonského závodu vydával z pole position a nakonec se mu pole position podařilo proměnit ve vítězství. V závěru sice musel odrážet útoky ze strany Marca Márqueze, ale nakonec jej dokázal překonat a může se tak radovat ze svého prvního vítězství v královské kubatuře. „Bylo to opravdu neuvěřitelné,“ radoval se po své první výhře Bagnaia. „Věděli jsme, že jsme silní, ale také víme, že Marc Márquez je na této trati obzvlášť rychlý. Když jsem se ujal vedení, snažil jsem se hned hodně zabrat, protože jsem věděl, že je za mnou. Poslední čtyři kola byla těžká a já jsem se nemohl dočkat, až závod skončí, protože on mě stále předjížděl. Nakonec jsme to dokázali a je to nepopsatelná emoce. Dnešní vítězství nebylo samozřejmostí: Přijel jsem sem se spoustou otázek, protože od roku 2019 se mi zde nepodařilo dojet na bodech. Nicméně letos bylo už od prvního tréninku vše perfektní. Jsem nadšený,“ dodal vítěz.

Marc Marquez (Repsol Honda Team) – 2. místo

Márquez v Aragonii až do poslední chvíle bojoval s Bagnaiou o výhru. Nakonec se ovšem musel smířit s druhým místem. „Celý závod jsem jel naplno a poslední tři kola jsem vyzkoušel opravdu všechno,“ přiznal bývalý šampion. „Někdy, když to člověk takhle zkouší, dělá chyby, padá a výsledek není dobrý. Nicméně já jsem to stále zkoušel a myslím, že každý, kdo to viděl, si to hodně užil. Věděl jsem, že to bude opravdu těžké, bojovat s Ducati je těžké, protože brzdí velmi pozdě a velmi dobře zrychlují. Navíc dnes Pecco (Bagnaia) jezdil perfektně. Byla to s ním velká bitva, opravdu jsem si to užil. Po dvou haváriích za sebou není snadné vydat ze sebe všechno a jet na maximum, jako jsem to udělal v tomto závodě. V první zatáčce posledního kola si mi nepodařilo brzdit tak dobře, jak bych chtěl a stejně tak i v páté. Moje poslední šance byla ve dvanácté zatáčce, ale jakmile jsem vjel na špinavou část trati, věděl jsem, že to nebude možné, a byl jsem dlouhý. Jsem šťastný, protože jsme dokázali bojovat a naše závodní tempo bylo rychlé a také proto, že tento závod mi stejně jako HRC a všem v boxu dodává extra motivaci. Děkuji jim za jejich tvrdou práci,“ dodal jezdec.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

Úřadující šampion Joan Mir si v Aragonii dojel pro třetí místo, ale úplně spokojený není, doufal, že bude rychlejší. „Přestože jsem skončil na pódiu, jsem trochu zklamaný, protože jsem nebyl schopen být tak rychlý, jak bych býval chtěl,“ přiznal Mir. „Důležité ale je, že se mi na motorce podařilo být opravdu konzistentní a cítil jsem se pohodlně. Tým a já jsme vynaložili velké úsilí, vedlo to k umístění na třetím místě, což je dobré, ale doufal jsem, že budu mít tempo na vítězství. Trať byla velmi horká a celý víkend bylo těžké získat optimální přilnavost a cit, ale pokračoval jsem v boji. Toto pódium je pozitivní a přineslo nám několik pěkných bodů. Ve zbývajících závodech budeme stále tlačit na zlepšení. Nemyslím na titul, jen chci v každém závodě dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ řekl dále Mir.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) – 4. místo

Před dvěma týdny vystoupil Aleix Espargaro po několika letech opět na podium. V Aragonii na podium nestačil, zbyla na něj „bramborová“ medaile. „Tempo dnešního závodu bylo neuvěřitelné a ani si nemohu vzpomenout, který závod byl naposledy tak fyzicky náročný jako tento,“ prozradil Aleix. „Jsem spokojený s pozicí, ale ze všeho nejvíc s naší konzistentností. Vzhledem k tomu, že v závěru, nebylo možné se dostat před Mira na třetí místo a před Millerem jsem měl značný náskok, tak jsem trochu zvýšil tempo, stále jsem dokázal držet krok s předními jezdci. To znamená, že můžeme bojovat s kýmkoli a na jakékoli trati, což je pro mě a pro Aprilii obrovský krok vpřed,“ sdělil dále starší z bratrů Espargarových.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 5. místo

Pro páté místo si v Aragonii dojel Jack Miller, ale se závodem spokojený nebyl, v závěru bojoval s technickými potížemi. „Dnešek nevyšel přesně tak, jak jsme doufali,“ prozradil Miller. „Byl bych býval rád dosáhl něčeho víc, ale ve druhé části závodu jsme měli malý technický problém, který mě vedl k několika chybám. Ze začátku jsem se na motorce cítil opravdu dobře a byl jsem schopen jet tak, abych se pokusil zůstat s Peccem (Bagnaiou) a Marcem (Márquezem). Ale pak, když jsem začal bojovat, udělal jsem chybu a Mir a Espargaro mě předjeli. Pak už jsem se mohl jen snažit držet páté místo a šetřit pneumatiky. Každopádně jsem za Peccu a všechny kluky z týmu opravdu šťastný! Letos byl vždy rychlý a nakonec dosáhl své první výhry, takže mu gratuluji!“ uzavřel Australan.

