MotoGP v Aragonii 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) – 1. místo

Podobně jako před dvěma týdny v Misanu se i v Aragonii odehrál boj o výhru mezi Bagnaiou a Bastianinim. Tentokrát byl ovšem úspěšnější Bastianini a přerušil tím Bagnaiovu vítěznou sérii. „Je to skvělé vítězství, ale rozhodně to nebylo nic jednoduchého, protože stejně jako v Misanu ani zde Pecco neudělal žádnou chybu,“ prozradil Bastianini. „V jednu chvíli jsem si ale řekl, že půjdu do toho. Byl jsem blízko a uspěl jsem. Chtěl bych takto pokračovat i v posledních pěti závodech. V Japonsku jsem se strojem MotoGP ještě nezávodil, ale chci i dále odvádět dobrou práci a snažit se být vždy na stupních vítězů,“ řekl dále Bastianini.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 2. místo

Bagnaia startoval do závodu v Aragonii z pole position a vedl velkou část závodu. V závěru ovšem nestačil na Bastianiniho. Páté vítězství v řadě si tedy nepřipsal. Musel se smířit s druhým místem. V šampionátu si ovšem i navzdory tomu dost polepšil. Quartararo upadl hned v úvodu závodu, takže Bagnaia na něj nyní ztrácí jen deset bodů. „Jsem nadšený z výsledku,“ řekl po závodě Bagnaia. „S Eneou jsme měli skvělý závod! Věděl jsem, že v posledních kolech bude velmi rychlý. A když mě předjel, raději jsem rozhodl zbytečně neriskovat. Čekal jsem tedy na bezpečnou příležitost, kdy bych ho předjet, ale ta nakonec nepřišla. Věděl jsem, že těchto 20 bodů je důležitých a raději jsem to neriskoval. Teď se musíme soustředit a myslet na příští závod v Japonsku,“ dodal Ital.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 3. místo

Spolu s Bastianinim a Bagnaiou se v Aragonii na podium podíval i Aleix Espargaro, který je nyní v průběžném pořadí šampionátu na třetím místě, přičemž na vedoucího Quartarara ztrácí 17 bodů a za druhým Bagnaiou zaostává o 7 bodů. „To byl ale závod!“ zhodnotil Espargaro. „Pro nás to byl ale docela náročný víkend. Hned od příjezdu byl na nás vyvíjen tlak, což mě možná trochu ovlivnilo, ale postupně jsem nabýval sebevědomí. Neměl jsem dostatečné tempo na vítězství, ale dojel jsem si pro nejlepší možný výsledek. V úvodu jsem na to radši moc netlačil, díky čemuž se mi pak lépe dařilo v závěru. Dokázal jsem se dostat před Bindera. Vzhledem k tomu, co se stalo Fabiovi, je šampionát více otevřený. Jezdci přede mnou jsou sice v tuto chvíli rychlejší, ale jsou v situaci, kdy musí vyhrávat. Oproti tomu pro nás je skvělý jakýkoliv dobrý výsledek. Dám do toho maximum a budeme si užívat konec sezóny,“ pokračoval starší z bratrů Espargarových.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 4. místo

Těsně pod podiem skončil v Aragonii Brad Binder. „Ze čtvrtého místa mám docela radost,“ řekl po závodě Binder. „Do závodu jsem dal vše, co jsem mohl. Motorka fungovala skvěle, takže klobouk dolů před týmem, který odvedl fantastickou práci. Myslím, že jsme tu měli docela dobrý víkend. Bohužel, pád ve třetím tréninku mě trochu přibrzdil, narazil jsem si kotník, ale dnes už jsem to byl schopen hodit za hlavu a probojoval jsem se vpřed. Měl jsem úžasný start a skoro po celý závod jsem byl mezi třemi nejlepšími, takže bylo trochu zklamání, když jsem dvě kola před koncem přišel o stupně vítězů. Máme tedy před sebou ještě nějakou práci, abychom udělali ten poslední krok a znovu bojovali o stupně vítězů,“ dodal Jihoafričan.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 5. místo

Jako pátý dorazil v Aragonii do cíle Australan Jack Miller. „Aragon pro mě nikdy nebyl příznivou tratí,“ přiznal Miller. „Jsem tedy s pátým místem celkem spokojený. Poté, co mě předjeli Binder a Aleix Espargaro, jsem pokračoval v poměrně konzistentním tempu, ale nedovolilo mi to dostat se dostatečně blízko, abych se je pokusil předjet. Ke konci závodu mě pak docela trápil předek. Každopádně jsem šťastný a nemůžu se dočkat, až se v Motegi vrátím na trať,“ uzavřel Miller.

