MotoGP v Aragonii 2024: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Gresini Racing) – 1. místo

Marc Márquez v Aragonii ovládl tréninky, kvalifikaci, sprint a také hlavní závod. Před tím naposledy zvítězil v roce 2021. Na výhru čekal přesně 1043 dnů. „Je za námi velmi dobrý víkend,“ zhodnotil Márquez. „Od začátku víkendu jsem se na motorce cítil skvěle. Rozhodl jsem se vynechat ranní warm up, protože jsem nechtěl nic riskovat, na mokru je totiž snadné udělat chybu. Závod byl pro mě velmi dlouhý, měl jsem potíže udržet koncentraci. Tohle vítězství chutná úplně jinak než to ve sprintu. Udělal jsem vážně všechno proto, aby se to povedlo. Když jsem viděl své rodiče, přítelkyni, bratra a celý tým, jak se všichni radují, byl to opravdu krásný pocit. V Misanu na to musíme navázat,“ sdělil vítěz letošního aragonského závodu.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Jorge Martin obsadil druhé místo ve sprintu i v hlavním závodě. Vzhledem k tomu, že Francesco Bagnaia získal za celý aragonský víkend pouze jeden bod, vrátil se Jorge Martin opět do čela šampionátu. Nyní je mezi Bagnaiou a Martinem rozdíl 23 bodů. „Tohle je naše šesté podium po letní přestávce, takž to je fantastické!“ radoval se Martin. „Do každého tréninku dáváme sto procent. Jedeme na vítězné vlně. Teď míříme do Misana, což je trať, kterou mám opravdu rád,“ dodal Martin.

Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) – 3. místo

Nováček Acosta si v Aragonii dojel pro třetí místo ve sprintu a nakonec i v hlavním závodě, protože Alex Márquez a Francesco Bagnaia při bojích o třetí místo upadli. „Byl to náročný závod, obzvlášť z hlediska udržení kondice zadní pneumatiky,“ přiznal Acosta po závodě. „Dělali jsme ale maximum pro to, abychom zůstali vepředu a abychom si udrželi tempo, i když kluci před námi už nám dost odjeli. Pokud by nedošlo ke kolizi mezi Bagnaiou a (Alexem) Marquezem, skončili bychom pátí. Celkově jsem ale s naším víkendem opravdu spokojený, protože jsme teď po nějaké době byli zase konkurenceschopní. Do Misana míříme s pozitivní náladou, moc se tam těším,“ uzavřel mladý Španěl.

Foto: Gresini Racing