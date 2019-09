MotoGP v Aragonii: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 1. místo

Márquez v Aragonii hned v první tréninku nechal všechny daleko za sebou. Druhý nejrychlejší na něj ztrácel přes 1,6 s a třetí dokonce přes 2 sekundy. Tak rychlý čas jako v pátek už pak Márquez v dalším průběhu víkendu nezajel, nicméně do závodu vyrážel z pole position a dojel si pro výhru. Náskok v čele šampionátu navýšil na 98 bodů, což znamená, že už v Thajsku by mohl slavit titul. „Svou strategií jsem si byl naprosto jistý a stejně tak jsem si byl jistý i tím, co musím dělat,“ řekl po závodě vítěz. „Už když jsem vyjel z boxu, tak jsem měl dobré pocity, takže jsem věděl, že na to můžu zatlačit už od začátku, vytvořit si náskok zhruba čtyři nebo pět sekund a pak ho udržet, aniž bych příliš riskoval. V jednom bodě závodu jsem viděl, že se Viñales trochu přibližuje, takže jsem během dalších dvou nebo tří kol zabral zase o trochu víc a znovu jsem získal výhodu. Může se to sice zdát jako snadné, ale nebylo to tak. Celý víkend jsme usilovně pracovali na nalezení limitu. Je úžasné vyhrát zde před všemi domácími fanoušky, takže musím všem poděkovat!“ prozradil dále Márquez.



Andrea Dovizioso (Ducati Team) – 2. místo

Dovizioso je jediným jezdcem, který by ještě teoreticky mohl ohrozit Márquezův titul, nicméně Doviho šance už je opravdu jen velmi teoretická. V Aragonu Dovi dokázal po startu ze čtvrté řady dojet do cíle druhý, na Márqueze tedy ztratil dalších pět bodů. Nyní ztrácí 98 bodů a ve hře je 125 bodů. „Bylo velmi důležité vrátit se na pódium po závodech v Silverstone a Misanu, takže jsem velmi šťastný, zejména kvůli tomu, jak jsme se dokázali dostat na druhé místo,“ sdělil Dovi po závodě. „Startoval jsem desátý, tedy ze čtvrté řady kvůli chybě, kterou jsem udělal v kvalifikaci, ale věděl jsem, že mám dobré tempo. Na roštu jsme pak udělali správné rozhodnutí ohledně volby pneumatik a zvolili jsme měkkou zadní. V závodě jsem jel konstantně až do úplného konce, pošetřil jsem si pneumatiky a dokázal jsem se postupně posouvat vpřed, až jsem se nakonec dostal před Jacka a Mavericka a dojel jsem na druhém místě, “ popsal dále Dovi.



Jack Miller (Pramac Racing) - 3. místo

Miller v Aragonii bojoval s Dovim a Viňalesem o podium. Nakonec se na podium dostal, obsadil třetí místo. „Byl to skvělý závod,“ radoval se Miller. „V prvních kolech jsem se snažil zůstat blízko Marqueze, pak jsem bojoval s Quartararem, Doviziosem a Vinalesem. Je to důležitý výsledek pro tým a pro Ducati a já jim děkuji za skvělou práci, kterou odvedli nejen tento víkend, ale od začátku sezóny,“ dodal Miller.

Viňales delší dobu držel druhou pozici, ale v závěru nakonec nestačil na Doviho a Miller na motocyklech Ducati. „Věděl jsem, že druhé místo dnes bylo možné získat, a tak jsem tlačil a tlačil a tlačil, ale nakonec, v posledních dvou kolech, byla pneumatika velmi už dost na hraně,“ prozradil Viňales po aragonské Velké ceně. „Dělal jsem maximum. Dvakrát nebo třikrát jsem málem spadl, tak jsem si pak řekl, ok, dnes se musím smířit se čtvrtým místem, víc to nepůjde. Jsem opravdu rád, že jsem byl uprostřed závodu velmi silný. Nakonec jsem neměl pneumatiku ve stavu na to, abych pokračoval v nastoleném tempu, ale dojel jsem jako nejlepší Yamaha, což je pro nás důležité. Snažil jsem se to Dovimu zavřít, ale nakonec to stejně nešlo, na rovině jsem neměl šanci, “ smutnil Viňales.

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) – 5. místo

Nováček Quartararo se do aragonského závodu vydával z druhé pozice, závod pro něj ovšem byl komplikovaný, do bojů o podium se nezapojil a do cíle dojel „až“ jako pátý. „Celkově vzato jsme v Aragonsku odvedli opravdu dobrou práci a já jsem s výsledkem spokojen, protože cílem bylo skončit v první pětce,“ zhodnotil mladý Francouz. „Prostě nám chybělo trochu přilnavosti v levých zatáčkách. Musíme tedy zanalyzovat data a zjistit, co se stalo. Naše tempo bylo na konci dobré, ale prostě ne dost dobré, abychom se udrželi s jezdci vpředu. Dal jsem do toho 100 %, ale prostě to nešlo. S Jackem (Millerem) bojujeme o pozici nejlepšího jezdce soukromého týmu a budeme v této bitvě pokračovat i během zámořských závodů. Těším se, až přijedu do Thajska, protože je to trať, která se mi líbí, i když tam budeme muset pracovat opravdu velmi tvrdě, abychom byli konkurenceschopní, “ uzavřel Quartararo.

