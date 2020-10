MotoGP v Aragonii: Ohlasy prvních pěti v cíli

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 1. místo

Alex Rins neměl jednoduchý začátek letošního roku, protože si hned v úvodu v Jerezu zranil rameno. Předevčírem při GP Aragonie si už ovšem vedl velmi dobře a stal osmým vítězem letošní sezóny MotoGP. „Jsem plný emocí!“ radoval se po závodě Rins. „Na začátku sezóny jsem se dost trápil, ale od té doby jsme s týmem tvrdě pracovali a teď jsme vyhráli a je to úžasné! Nebyl jsem si jistý, jestli dokážu vyhrát z desátého místa na startovním roštu, ale dokázal jsem to! Když jsem doháněl jezdce před sebou, cítil jsem, že mám dobré tempo a že motorka funguje opravdu dobře. Cítil jsem se opravdu uvolněně, přestože jsem měl Marqueze a Joana těsně za sebou, ten tlak jsem zvládl. Bude těžké to příští týden zopakovat, ale určitě to zkusím! Je super být zpátky na nejvyšším stupni! “ dodal spokojený jezdec.

Alex Márquez (Repsol Honda Team) – 2. místo

Mladší z bratrů Márquezových si o týden dříve při GP Francie vyjel první podium v MotoGP. Tehdy se jelo na mokrém povrchu a Alex řekl, že nyní je potřeba zajet ještě podium na suchém povrchu a jak pravil, tak i učinil. GP Aragonie se jela na suchém povrchu a Alex Márquez až do poslední chvíle bojoval o výhru. Na Rinse nakonec nestačil, do cíle dorazil jako druhý. „Upřímně řečeno, jsem nečekal, že po startu z jedenáctého místa skončím na pódiu,“ přiznal Alex. „Dokázal jsem to ale dohnat. Dělali jsme, co jsme mohli! Věděl jsem, že si musím šetřit pneumatiky na konec závodu. Užíval jsem si každé předjíždění, ale s přední pneumatikou jsem byl opravdu na hraně. Bez ohledu na to všechno, je skvělé být zpět na pódiu a to navíc v závodě na suchém povrchu. Během víkendu jsme opravdu ukázali svůj potenciál. Stále platí, že budeme muset zapracovat na kvalifikaci, ale můžeme si užít to, čeho jsme dnes dosáhli. Chci znovu poděkovat týmu Repsol Honda za to, že ve mě věří, podporuje mě, vede mě a nikdy se nevzdává. Připravili mi skvělou motorku a já jsem si tak užil celý závod,“ řekl dále mladší z bratrů Márquzových.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

Joan Mir sice zatím ještě nevyhrál ani jeden závod královské kubatury, nicméně už několikrát vystoupil na podium a po GP Aragonie se ujal vedení v šampionátu. Quartararo měl potíže s tlakem v přední pneumatice, kvůli nimž dojel až na osmnácté pozici a na Mira nyní ztrácí šest bodů. „Jsem opravdu šťastný!“ radoval se Mir. „Veškeré úsilí, které vynakládáme každý závodní víkend, se vyplatilo a já nyní vedu šampionát. Svým způsobem to moc neznamená, protože zbývají ještě čtyři závody a ještě se toho může hodně stát, ale v tuto chvíli je to pěkné. Ve skutečnosti jsem od dnešního závodu očekával trochu víc, protože na začátku jsem měl opravdu dobré tempo a dařilo se mi, ale v posledních několika kolech jsem začal trochu bojovat s přední pneumatikou. Nakonec jsem se rozhodl držet třetí místo a radši neriskovat. Opravdu se těším na příští víkend a doufám, že budu mít ještě lepší výsledek,“ dodal Mir.

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 4. místo

Těsně pod podiem skončil v Aragonii Maverick Viňales, který byl zároveň jediným jezdcem tovární Yamahy v GP Aragonie. Jeho kolega Rossi totiž onemocněl koronavirem. „Jsem šťastný, že jsem měl dobrý start,“ řekl Viňales po závodě v Aragonii. „Po prvním kole jsem byl před skupinou o 0,7 s. To mi dodalo sebevědomí. Byl jsem radost ze svého úvodního kola. Měkká přední guma mi během tohoto víkendu také dodávala důvěru. Problém mi ovšem dělala zadní guma. Po pěti nebo šesti kolech už se její levá strana hodně zhoršila. Ztrácel jsem čas v sektorech se spoustou levých zatáček, ale v těch pravých jsem byl docela rychlý, což bylo dobré. Z motocyklu jsme dnes dostali maximum. Musíme na tom zapracovat do příštího víkendu. Naše motorka má své silné a slabé stránky. Slabá místa nemůžeme posílit, ale silné stránky můžeme ještě více vylepšit. Cílem je v příštím závodě znovu odstartovat zpředu a poté nasadit rychlejší tempo než dnes. Na konci závodu jsem však dokázal znovu jezdit rychlá kola. Opravdu hodně jsem na to tlačil, protože jsem chtěl mít příležitost zaútočit na Joana. Upřímně jsem se snažil a je to dobré, protože teď vím, že v posledních kolech mám něco navíc, co můžu v závěru přidat, pokud to v příštích několika závodech budu potřebovat, “ dodal Španěl.

Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) – 5. místo

První pětku v Aragonii uzavřel Japonec Takaaki Nakagami, který těsně za sebou nechal Morbidelliho. „Páté místo v závodě! Jsem rád, že jsem dojel jako nejlepší jezdec satelitního týmu. Dnes jsme odjeli opravdu dobrý závod, ale v příštím závodě můžeme podat lepší výkon!“ napsal Nakagami po aragonském závodě na sociální sítě.

Foto: Václav Duška Jr.