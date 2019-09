MotoGP: V Aragonii vyrazí z pole position Márquez

Marc Márquez zajel včera ráno neuvěřitelně rychlý čas a velmi rychlý byl i v kvalifikaci. Nikdo jej nedokázal porazit. V úplném závěru měl rozjeté velmi rychlé kolo Fabio Quartararo. V prvních třech sektorech to skoro vypadalo, že by mohl Márquezovi vzít pole position, ale vzhledem k tomu, že Yamaha hodně ztrácí v posledním sektoru, dokázal se Quartararo posunout „jen“ na druhé místo. Jak sám pak Quartararo přiznal, jel hodně na hraně. S druhým místem je tedy spokojený. Spolu s Márquezem a Quartararem vyrazí z první řady i Maverick Viňales.

Jack Miller byl blízko zisku první řady, ale v závěru jej z ní odsunul Quartararo. Miller tedy vyrazí ze čtvrté pozice. Aleix Espargaro si zajistil start z pátého místa. Druhou řadu doplní Valentino Rossi.

Cal Crutchlow se kvalifikoval na sedmou pozici. Franco Morbidelli se do závodu vydá z osmé pozice. Joan Mir odstartuje jako devátý.

Elitní desítku v kvalifikaci uzavřel Andrea Dovizioso. Po jeho boku bude stát jeho krajan a jmenovec v jedné osobě – Andrea Iannone. Dvanácté místo na startu si sice zajistil Pol Espargaro, ale do závodu nakonec nenastoupí. Mladší z bratrů Espargarových měl velký pád ve čtvrtém tréninku. S bolestí zápěstí zamířil do zdravotního střediska. Tam se nakonec potvrdila zlomenina zápěstí. Jezdec tedy nenastoupil do kvalifikace a bude muset vynechat i závod.

Český jezdec Karel Abraham se kvalifikoval na dvaadvacáté místo. Vlivem Espargarovy absence si tedy o místo polepší.

Závod MotoGP se jede v neděli už ve 13:00 místo tradičních 14:00.

GP Aragonie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 340,7 1'47,009 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 327,3 1'47,336 0,327 3 Maverick VINALES Yamaha 327,3 1'47,472 0,463 4 Jack MILLER Ducati 339,6 1'47,658 0,649 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 333,4 1'47,733 0,724 6 Valentino ROSSI Yamaha 329,3 1'48,015 1,006 7 Cal CRUTCHLOW Honda 337,5 1'48,322 1,313 8 Franco MORBIDELLI Yamaha 328,3 1'48,372 1,363 9 Joan MIR Suzuki 330,3 1'48,458 1,449 10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 338,6 1'48,608 1,599 11 Andrea IANNONE Aprilia 328,3 1'49,240 2,231 Pol ESPARGARO KTM

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Marc MARQUEZ Honda 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 3 Maverick VINALES Yamaha 4 Jack MILLER Ducati 5 Aleix ESPARGARO Aprilia 6 Valentino ROSSI Yamaha 7 Cal CRUTCHLOW Honda 8 Franco MORBIDELLI Yamaha 9 Joan MIR Suzuki 10 Andrea DOVIZIOSO Ducati 11 Andrea IANNONE Aprilia 12 Pol ESPARGARO KTM 13 Alex RINS Suzuki 14 Takaaki NAKAGAMI Honda 15 Danilo PETRUCCI Ducati 16 Francesco BAGNAIA Ducati 17 Miguel OLIVEIRA KTM 18 Tito RABAT Ducati 19 Mika KALLIO KTM 20 Jorge LORENZO Honda 21 Hafizh SYAHRIN KTM 22 Karel ABRAHAM Ducati 23 Bradley SMITH Aprilia

Foto: Box Repsol