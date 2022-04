MotoGP v Argentině 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 1. místo

Svůj úplně první závod v MS silničních motocyklů jel Aleix Espargaro už v roce 2004, tedy v době, kdy někteří ze současných jezdců slabších kubatur ještě ani nebyli na světě. Ve slabších kubaturách Aleix nevyhrál ani jednou, první výhry se dočkal až při svém dvoustém závodě v MotoGP. Jednalo se zároveň i o první výhru v MotoGP pro značku Aprilia. „Jsem velmi hrdý na to, čeho jsme dnes dosáhli,“ radoval se po závodě Aleix Espargaro. „Museli jsme ujít dlouhou cesetu, ale dostali jsme se až sem, konečně se nám to podařilo! Byl to skvělý víkend, přestože závod nebyl úplně jednoduchý. Byl jsem hodně rychlý v trénincích i ve warm upu, ale v závodě mě trochu trápila nedostatečná přilnavost. Navzdory tomu jsem však neztrácel odvahu. Několikrát jsem se snažil změnit nastavení elektroniky, abych tím tento problém vyřešil, což se mi nakonec i docela povedlo. Byl jsem o pár desetin rychlejší než Martin, nicméně vůbec nebylo jednoduché jej předjet, částečně i proto, že tohle pro mě byla zcela nová situace. Ještě nikdy jsem totiž nebyl v pozici, abych mohl bojovat o vítězství v závodě MotoGP. Bylo to nesmírně vzrušující, především poslední kolo. Mám velkou radost za Aprilii, za sebe i za svou rodinu. Zasloužíme si to! Rád bych ještě jednou poděkoval celému týmu, který v Noale tvrdě pracuje a také děkuji Piaggio Group za jejich podporu. Nyní jsme v čele šampionátu, takže se toho budeme snažit využít a užívat si to, ale zároveň musíme také zůstat nohama pevně na zemi,“ dodal starší z bratrů Espargarových.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Po prvních dvou závodech letošního roku měl Jorge Martin na svém kontě nula bodů. V Argentině nebyl příliš daleko od vítězství. Těsně nestačil jen na Aleixe Espargara a dojel si pro druhé místo. „Mám radost, že jsem konečně dokončil závod, protože letošní sezóna pro mě zatím byla dost těžká,“ přiznal Jorge Martin. „Byl jsem opravdu hodně rychlý a konzistentní, takže se nám konečně podařilo dokončit závodní víkend na dobré pozici. Řekl bych, že tohle byl jeden mých nejlepších závodních víkendů v MotoGP. Hodně jsem na sobě pracoval a během závodu jsem ze sebe vydal maximum. Panovaly vyšší teploty a věděl jsem, že Aleix je o něco rychlejší, přesto jsem se ho však snažil držet za sebou. Byl jsem o něco lepší na brzdách, ale jemu to zase hodně dobře šlo v jiných místech okruhu. Mám z něj radost, protože je to můj opravdový kamarád,“ dodal Martin.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

První podium letošního roku si zajistil Alex Rins na Suzuki a zároveň se jedná i o první podium Suzuki v tomto roce. „Jsem šťastný, že jsem dojel třetí a že jsem zpátky na pódiu, zvláště tady v Argentině,“ těšil se ze třetí pozice Rins. „Je to skvělý výsledek, ale musím se lépe kvalifikovat, abych měl více šancí. Nebyl to jednoduchý závod, protože úroveň všech jezdců je velmi vysoká, člověk tedy musí zůstat v klidu a jet čistě. Nakonec jsem se dostal blízko dvěma nejlepším jezdcům, ale více už nešlo udělat. Každopádně ze třetí pozice mám skvělý pocit a jsem nadšený, že pojedu do Austinu s čistou myslí. Pokusím se tam zopakovat svůj výkon – je to další trať, která se mi líbí!“ řekl dále Rins.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Těsně mimo podium skončil v Argentině šampion z roku 2020. Joan Mir dojel čtvrtý za svým týmovým kolegou Rinsem. „Můj start byl dobrý, ale v prvních dvou kolech jsem nedokázal moc předjíždět,“ prozradil Mir po závodě. „Startoval jsem víceméně uprostřed startovního pole, což není nejlepší místo; protože to pak člověk nemá po stranách dost místa k předjíždění v prvních zatáčkách. Ale každopádně závod byl dobrý, dokázal jsem být konzistentní a mohl jsem předvést pěkné tempo. V posledních kolech jsem měl dojem, že jsem silný, pocity byly skvělé, a to je nejdůležitější. Nyní se přesouváme do Austinu a pokusíme se udělat další pokrok s motorkou a v nastavení. Přestože tato trať moc nevyhovuje mému stylu, pokusím se být konkurenceschopný,“ pravil dále Španěl.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 5. místo

První pětku zkompletoval Francesco Bagnaia. Páté místo je v Bagnaiově případě zatím jeho nejlepším letošním výsledkem, což jistě pro loňského vicemistra není moc pozitivní. „Vzhledem k tomu, že jsem startoval hodně vzadu, bylo mým dnešním cílem skončit v první pětce, což se nám podařilo, takže jsem docela spokojený,“ řekl Bagnaia po závodě v Argentině. „Dnes ráno jsme měli čtyřicetiminutový warm up, během kterého jsme udělali změnu, která mi pak v závodě pomohla. Díky ní jsem získal stejný cit s motorkou, jaký jsem měl loni, z čehož mám radost. Doufejme, že už to konečně dokážu otočit a budu příští závodní víkend v Texasu držet potřebné tempo,“ uzavřel Bagnaia.

Foto: Václav Duška Jr.