MotoGP v Argentině 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 1. místo

Bezzecchimu se v Argentině velmi dobře vedlo už ve sprintu, kde byl blízko vítězství; jen těsně jej překonal Binder. V hlavním závodě už ale Bezzecchi nikomu nedal šanci a dojel si pro své první vítězství v královské kubatuře. „Když jsem odjížděl z domu, něco takového jsem vůbec nečekal,“ radoval se po závodě Ital. „Jakmile jsem ale tady nasedl na motorku, cítil jsem se s ní jako jeden celek. Hned od začátku jsem se zde cítil skvěle. V sobotu to také bylo hodně dobré. Když jsem ovšem ráno před závodem viděl, že prší, byl jsem opravdu smutný, protože jsem si říkal, že na suchu se mi dařilo opravdu dobře, ale na mokru to teď asi bude těžké. Pak ale byl warm up a já jsem zjistil, že je to stejně úžasné. Hned se mi vrátila sebedůvěra a řekl jsem si, že to zvládnu. Jízdu jsem si užíval a byl jsem maximálně soustředěný. Všechno šlo dobře, ale byla to dlouhá cesta. Bez podpory mé rodiny a Valentina (Rossiho) by tohle rozhodně nebylo možné. Vale mi dal šanci vyrůst jak po lidské, tak jezdecké stránce, díky němu jsem se dostal do mistrovství světa a pak nakonec až do MotoGP. Děkuji mu za to!“ dodal Bezzecchi.

Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 2. místo

Johann Zarco v závěru argentinského závodu hodně zabral, těsně před koncem předjel Alexe Márqueze a dojel si pro druhé místo. „Hned od začátku jsem byl dost soustředěný a věřil jsem, že v těchto podmínkách můžu mít šanci dostat se na stupně vítězů nebo možná i pomýšlet na vítězství,“ prozradil po závodě Zarco. „Start byl dobrý, první zatáčka pro mě byla také docela dobrá, ale pak prvních osm nebo devět kol měli ostatní jezdci lepší tempo než já. Snažil jsem se bojovat, ale bylo těžké udržet pozici vyhnout se občasným chybám. Takže prvních sedm jezdců mi opravdu uteklo docela rychle. Pak možná někdy v polovině závodu se to změnilo. Viděl jsem, že ostatní mají větší problémy se zadní přilnavostí. Já jsem tedy dokázal navýšit tempo, takže jsem se začal dostávat vpřed. Snažil jsem se hlavně neudělat chybu. Pomýšlet na pódium bylo v tu dobu ještě těžké, protože jedenáct kol před koncem jsem byl stále ještě až na 7. místě. Zůstal jsem ale soustředěný a naštěstí to vyšlo, bylo perfektní dostat se před Morbidelliho a pak v páté zatáčce i před Alexe (Márqueze). Takže ano, jsem velmi šťastný,“ uzavřel Francouz.

Alex Márquez (Gresini Racing MotoGP) – 3. místo

Mladší z bratrů Márquezových si v Argentině zajistil svůj první start z pole position v královské kubatuře. V hlavním závodě nakonec dojel na stupně vítězů. Bylo to jeho první podium se strojem značky Ducati. Naposledy byl na podiu ve své první sezóně v MotoGP (v roce 2020), když ještě jezdil s Hondou. „Jeli jsme chytře,“ zhodnotil Alex. „Důležité bylo hlavně udržet se v sedle a získat body. Byl to hodně dlouhý závod, nicméně výsledek, který vezeme domů, bych rozhodně už před odjezdem do Argentiny považoval za dobrý. Odjíždíme velmi spokojeni, Zarco byl ve finále ještě o něco lepší, ale nevadí. Takový začátek sezony jsem si ani nepředstavoval. Čtvrté místo v šampionátu možná není úplně reálná pozice, ale každým dnem se zlepšujeme,“ pokračoval Španěl.

Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 4. místo

Morbidelli ve sprintu i v hlavním závodě bojoval o podium, ale v obou případech skončil těsně mimo stupně vítězů. „Jsem velmi šťastný,“ sdělil po závodě Morbidelli. „Byli jsme schopni předvést dobrý výkon za různých podmínek a situací, takže to bereme. Víme, na čem musíme pracovat. Víme, že musíme některé oblasti zlepšit. Snažíme se obnovit ztracenou půdu. Bylo mi líto, když jsem viděl, že mě Johann (Zarco) dohání. Dal jsem do toho všechno, abych udržel umístění na stupních vítězů, ale nešlo to. Je to škoda. Včera jsem byl blízko pódia a dnes také, ale vždy trochu něco chybělo. Každopádně to byl pro mě skvělý víkend a na tom musíme stavět. Uvidíme, co se stane v Austinu. Tento víkend jsem jezdil s dobrým pocitem, což bych tak také rád měl i v Austinu,“ řekl dále Ital.

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) – 5. místo

Španěl Jorge Martin si v hlavním argentinském závodě dojel pro body za páté místo. „Jsme velmi šťastní z výsledku za těchto náročných podmínek. Byl to skvělý boj po celý závod,“ napsal Jorge Martin po závodě na sociální sítě.

Foto: Pramac Racing