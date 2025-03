MotoGP v Argentině 2025: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Marc Márquez může být s úvodem sezóny 2025 velmi spokojený. Vyhrál oba dosud odjeté sprinty i oba hlavní závody. Díky nedělnímu vítězství ve Velké ceně Argentiny se Márquezovi navíc podařilo vyrovnat Angela Nieta z hlediska počtu vítězství. Oba nyní mají na svém kontě 90 výher. „Závodní tempo bylo neuvěřitelné,“ zhodnotil vítěz. „V posledních kolech jsem měl pár horkých chvil. Alex mě hnal na limit. Oba jsme byli schopni jezdit kola za 1,38 s, takže jsme si budovali náskok. Nebylo snadné ho předjet. Jediná možnost byla v páté zatáčce. Když jsem to zkusil poprvé, byl jsem široký. Na druhý pokus už se mi to ale podařilo, protože jsem k němu byl mnohem blíž. Mám radost i za svůj tým, protože odvedl neuvěřitelnou práci. Nebyli jsme v tak dokonalé formě jako v Buriramu, moje jízda nebyla tak plynulá, ale časy na kolo nakonec naskočily, což je důležité. Nemůžu se dočkat příštího závodního víkendu v Austinu,“ dodal Marc Márquez.

Alex Márquez (Gresini Racing) – 2. místo

Mladší z bratrů Márquezových sice větší část argentinského hlavního závodu vedl, ale nakonec se i tentokrát musel smířit s druhým místem. Druhé místo mu patří i v průběžném pořadí šampionátu. Na svého bratra Marca nyní ztrácí 16 bodů. „Byla to další skvělá neděle a možná první, kdy jsem si opravdu myslel, že bych mohl vyhrát,“ prozradil po argentinské Velké ceně Alex Márquez. „Nakonec to nevyšlo, ale i tak je to další skvělý den. Věděl jsem, kde ve srovnání s Marcem získávám, a kde na něj naopak ztrácím. Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, ale víme, že jsme do toho dali všechno. Čtyři druhá místa v prvních čtyřech závodech se snadněji řeknou, než udělají... Tohle by mě nenapadlo ani v těch nejodvážnějších snech. Pojďme v tom pokračovat,“ řekl dále Alex

Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 3. místo

V Argentině se na podium podíval i Franco Morbidelli, který od závodu v Jerezu roku 2021 na podiu nestál. Jezdec má velkou radost z toho, že se dalšího podia dočkal právě v Jižní Americe, protože v jeho žilách koluje i jihoamerická krev, jeho matka je totiž Brazilka. „Na toto jsme čekali čtyři roky a je to zkrátka úžasný pocit,“ radoval se po závodě Morbidelli. „Už v testech jsme byli v dobré formě, ale samozřejmě i teď na sobě nadále pracujeme, protože v některých oblastech je pochopitelně prostor pro zlepšení. Startovní pozice nebyla podle mých představ, ale závod nakonec vyšel dobře. Nejprve jsem o tom nepřemýšlel, ale teď, když si to naplno uvědomuji, cítím, že je pro mě velmi emotivní získat první pódium s novým týmem, a to navíc v Jižní Americe. Je to skvělá kombinace. Rád bych toto pódium věnoval celému týmu. Zaslouží si to!“ dodal Morbidelli.

Foto: motogp.com