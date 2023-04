MotoGP: V argentinském sprintu se z výhry raduje Binder

Do argentinského sprintu se vydával z první pozice Alex Márquez, který dnes poprvé v kariéře ovládl kvalifikaci třídy MotoGP. Spolu s Alexem Márquezem startovali z první řady i Marco Bezzecchi a Francesco Bagnaia. Na startu chyběli Marc Márquez, Miguel Oliveira, Pol Espargararo a Enea Bastianini, kteří se zranili v Portugalsku.

Sprintový závod byl vypsán na dvanáct kol. Po startu se o vedení přetahovali Alex Márquez a Morbidelli, ale nakonec to byl Márquez, kdo udržel první místo. Morbidelli se zařadil na druhé. Třetí byl v úvodu prvního kola Marini. Ještě před koncem prvního kola se ovšem do čela posunul Morbidelli. Joan Mir, který startoval z posledního místa, upadl hned v prvním kole a po nehodě musel do zdravotního střediska na okruhu.

Morbidelli pokračoval na první pozici i v druhém kole. Alex Márquez se propadl na čtvrté místo. Před něj se dostali Brad Binder a Luca Marini. První pětku uzavíral Bagnaia.

Brad Binder měl hodně rychlé tempo – ve třetím kole předjel Morbidelliho a ujal se tak vedení. Rozestupy zůstávaly velmi těsné. Prvních devět jezdců jelo ve vláčku, desátý Quartararo měl mírnou ztrátu na početnou vedoucí skupinu.

Osm kol před závěrem vedl Binder. Druhý byl Morbidelli a třetí Marini, nicméně posledně zmíněný si musel dávat pozor na překračování limitů dráhy, protože už obdržel varování.

Binder držel první příčku i v době, kdy do konce závodu zbývalo šest kol. Morbidelli zůstával druhý a Marini třetí, přičemž Marini byl těsně za zadním kolem Morbidelliho. Čtvrtý Bagnaia zaostával o zhruba půl vteřiny za Marinim.

Čtyři kola před šachovnicí pokračoval na první pozici Binder s náskokem přes půl vteřiny před Morbidellim a Marinim. Na zemi skončil Aleix Espargaro, který jel na sedmé pozici. Jezdec je v pořádku.

Ani o kolo později se nic neměnilo na první pozici. Před Morbidellim už ale byli oba jezdci Rossiho týmu – Marini i Bezzecchi. Morbidelli se tak rázem dostal mimo provizorní podium.

Do posledního kola najel jako první Binder. Druhý byl Bezzecchi a třetí Marini. První pětku doplňovali Morbidelli a Bagnaia. Alex Márquez startující z pole position byl aktuálně šestý.

Během posledního kole se Bezzecchimu s Marinim podařilo dotáhnout se za záda Bindera. Marini pak zase kontakt ztratil, ale Bezzecchi dojel nakonec úplně těsně za vítězným Binderem.

Z výhry ve sprintu se tedy navzdory startu z patnáctého místa raduje Binder. Bezzechi dorazil do cíle jako druhý a na podium se podíval i Luca Marini. Čtvrté místo obsadil Morbidelli. Alex Márquez uzavřel první pětku. Francesco Bagnaia dorazil do cíle jako šestý, nicméně zůstává v čele šampionátu.

GP Argentiny - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 33BradBinder KTM 173,4 19'56,8730 2 72MarcoBezzecchi Ducati 173,4 0,072 3 10LucaMarini Ducati 173,3 0,877 4 21FrancoMorbidelli Yamaha 173,1 2,354 5 73AlexMarquez Ducati 173,1 2,462 6 1FrancescoBagnaia Ducati 173,1 2,537 7 12MaverickViñales Aprilia 173 2,643 8 89JorgeMartin Ducati 172,9 3,754 9 20FabioQuartararo Yamaha 172,9 3,856 10 43JackMiller KTM 172,7 5,143 11 30TakaakiNakagami Honda 172,6 5,574 12 49FabioDi Giannantonio Ducati 172,4 6,965 13 5JohannZarco Ducati 172,3 7,568 14 25RaulFernandez Aprilia 172,3 7,725 15 42AlexRins Honda 172,2 8,687 16 37AugustoFernandez KTM 172,1 9,04 Neklasifikováni 41AleixEspargaro Aprilia 172,5 4 kola 36JoanMir Honda 0

Foto: Press KTM