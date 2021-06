MotoGP v Assenu 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Fabio Quartararo si na své oblíbené trati v Assenu dojel pro vítězství a před letní přestávkou už je v čele šampionátu o 34 bodů před Zarcem. „Jsem opravdu šťastný, hlavně proto, že jsem zde o tomto víkendu měl špatné zkušební starty, tím myslím opravdu hodně špatné, až jsem se toho dnešního trochu bál,“ přiznal Francouz. „Ale s týmem jsme odvedli dobrou práci a zachránili jsme závod, takže jsem šťastný. Byl to opravdu dobrý závod. Byl tedy náročný, ale dokázali jsme to. Myslím, že dnes je ideální den na dovolenou po vítězství. Rovnou pojedu za svou rodinou a užiju si ten čas, který s nimi můžu teď trávit,“ dodal vítěz.

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 2. místo

Maverick Viňales, který se rozhodl odejít od Yamahy už na konci této sezóny, v Assenu po startu z pole position vybojoval druhé místo. „Pro mě to byla skvělá neděle!“ sdělil po závodě Viňales. „Už je to dlouho, co jsem byl naposledy na stupních vítězů, takže jsem velmi šťastný. V druhé části závodu jsem byl rychlý. Dokázal jsem jezdit rychlá kola, ale od začátku závodu jsem očekával trochu víc. Když jsem deset kol jezdil za Nakagamim, bylo mi hned jasné, že jsem závod prohrál, protože tím také dost trpěly pneumatiky. Zarco na mě útočil a já jsem kontroloval rozdíl mezi mnou a Nakagamim, abych se ujistil, že nepřehřívám pneumatiky, takže to byl velmi komplikovaný závod, ale nakonec to dopadlo dobře,“ uzavřel Španěl.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 3. místo

Úřadující šampion Mir vystoupil v Assenu na třetí stupínek pódia. V průběžném pořadí šampionátu je nyní na čtvrté pozici. „Před letní přestávkou jsem udělal vše pro to, abych pro tým i pro sebe získal dobrý výsledek; toto pódium je opravdu důležité, dnes bychom snad ani nemohli chtít víc,“ zhodnotil Mir. „Nebylo snadné dostat se na třetí místo, zejména v boji s Ducati, ale povedl se mi dobrý start a dokázal jsem čistě předjet několik soupeřů. Měl jsem jeden nebo dva okamžiky, kdy jsem byl na limitu. V první polovině sezóny jsme se měli více potíží, než jsme čekali, takže je důležité zahájit letní přestávku co nejblíže nejlepším jezdcům. Jsem tedy spokojený. Do konce letošní sezóny zbývá ještě dostatek času a naším cílem je zvýšit konkurenceschopnost, zkusit nové součástky a být ještě blíže k vrcholu. Celkově jsme spokojeni s průběhem sezóny a tento výsledek nám všem přináší příjemný pocit,“ uzavřel úřadující šampion.

Johann Zarco (Pramac Ducati) – 4. místo

Zarco skončil v Assenu těsně pod pódiem. V průběžném pořadí šampionátu drží druhé místo, ale na svého krajana Quartarara už ztrácí 34 bodů. „Jsem velmi spokojený, byl to opravdu náročný závod,“ zhodnotil Zarco. „Podařilo se nám to zvládnout dobře, pomýšlel jsem i na pódium. Mám tedy pozitivní náladu a věřím si do druhé části letošního šampionátu,“ řekl dále Zarco.

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 5. místo

Oliveira třikrát v řadě vystoupil na podium, ale v Assenu už další podium nepřidal. Na nizozemském okruhu dojel do cíle jako pátý. „Byl to náročný víkend, ale jsme rádi, že jsme vybojovali 5. místo a a už čtyři závody v řadě se držíme v první pětce,“ řekl Oliveira po závodě v Assenu. „To bylo to nejlepší, v co jsme dnes mohli doufat, a teď si odpočineme. Jsme plně motivováni pokračovat v práci, jakmile skončí letní přestávka a dostaneme se do druhé poloviny sezóny,“ uzavřel Portugalec.

