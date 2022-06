MotoGP v Assenu 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Ital Bagnaia si v Assenu vyjel pole position a na rozdíl od předchozího závodu v Německu, kdy skončil na zemi, tentokrát dokázal pole position proměnit ve vítězství. Pro Bagnaiu to bylo jeho třetí vítězství v letošním roce. „Tento víkend jsem se opravdu bavil, obzvlášť v závodě,“ prozradil Bagnaia. „Byl to speciální závod a tento výsledek nám dává tu správnou motivaci před začátkem letní přestávky. Ducati naposledy vyhrála v Assenu v roce 2008 se Stonerem, takže je příjemné vědět, že jsme na tomto okruhu po tak dlouhé době opět dovedli Desmosedici GP k vítězství. Mám radost i za Marca Bezzecchiho, který je jezdcem Academy a také mým kamarádem. Je tedy hezké, že jsem s ním mohl sdílet pódium. Nyní se trochu odpočineme a v srpnu se vrátíme na trať ještě silnější,“ řekl dále Bagnaia.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 2. místo

Nováček Bezzecchi si v Nizozemsku vyjel své první podium v královské kubatuře. Navíc to bylo i první podium pro Rossiho tým v MotoGP. „Je to fantastické!“ radoval se Ital po závodě. „Už od začátku jsem měl v plánu držet se s předními jezdci. Na této trati, kterou mám opravdu rád, jsem byl celou dobu rychlý. Jel jsem na limitu, ale zároveň jsem se i snažil šetřit pneumatiky. Překvapivě jsem měl po celou dobu dobrý grip. Je to splněný sen. Kromě jiných věcí jsem na trati dostal i Valentinovu vlajku. Rád bych mu poslal velké objetí. Děkuji ti za všechno, bez tebe bych nebyl tam, kde jsem. Academy je pro mě jako rodina, stejně tak i celý tým a Ducati,“ dodal spokojený Bezzecchi.

Maverick Viñales (Aprilia Racing) – 3. místo

Viñales se v neděli v Assenu probojoval na podium. Bylo to jeho první podium od přestupu k Aprilii. Naposledy byl na podiu v době, kdy ještě jezdil na Yamaze a shodou okolností to bylo přesně před rokem v Assenu. „Jsem opravdu šťastný,“ těšil se ze třetí pozice Viñales. „Tvrdě jsme pracovali, nic jsme nevzdali a dnes jsme se dočkali odměny za naše úsilí. Nikdy jsme nepřestali věřit, byli jsme si jistí, že se jednou dočkáme. Potřebovali jsme pouze dát všechny díly skládačky dohromady. A dnes, přestože jsme startovali zezadu, jsme to dokázali. Hned v prvním kole jsem získal několik pozic. Mým cílem bylo dojet na stupních vítězů. Teď je potřeba udělat další krok vpřed, čímž bude vítězství. Pokud se dostatečně zlepšíme v kvalifikaci, podaří se nám i to,“ dodal Španěl.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 4. místo

Aleix Espargaro měl v úvodu nizozemského závodu kolizi s Fabiem Quartararem. (Quartararo si za zavinění kolize vysloužil penalizaci „long lap“ do příštího závodu.) Quartararo upadl a vytlačil Espargara mimo dráhu. Espargaro se udržel v sedle svého stroje a znovu se rozjel. Z bojů o nejvyšší příčky se ovšem propadl až na patnácté místo. Postupně se však dokázal probojovávat vpřed. Těsně před koncem předjel Bindera a Millera, čímž se posunul na čtvrté, díky čemuž snížil Quartararův náskok v čele na 21 bodů. „Myslím, že jsem dnes mohl vyhrát a Fabio mohl skončit druhý (kdyby nedošlo k incidentu), což by byl pětibodový zisk,“ prohlásil Espargaro. „Místo toho jsem získal 13 bodů, takže z hlediska šampionátu je tohle lepší. Nicméně přišel jsem o vítězství. Jsem si totiž docela jistý, že bych dnes mohl vyhrát. Mám jen jedno vítězství v kariéře, takže bych raději získal pět bodů a vyhrál,“ dodal Espargaro.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 5. místo

První pětku v Assenu nakonec uzavřel Brad Binder, který v závěru bojoval s Aleixem Espargarem a Jackem Millerem o čtvrté místo. „Byl to dobrý závod, od začátku do konce jsem měl pocit, jako by šlo o kvalifikaci!“ sdělil Binder po závodě. „Věřil jsem v pódium, myslel jsem si, že to bude možné. V posledním kole jsem podjel Jacka, ale pak nás Aleix dostal oba: Jsem rád, že jsme to všichni zvládli a nikdo neupadl! Každopádně je hezké se po nějaké době zase umístit v první pětce. Startoval jsem z lepší pozice než v poslední době. A samozřejmě je snazší bojovat o lepší pozice z desátého než třeba z patnáctého místa. Myslím, že jsme pro tým získali dobrá data a je jasné, kde se musíme zlepšit. Jakmile to uděláme správně, věřím, že budeme opravdu silní,“ uzavřel Binder.

Foto: Václav Duška Jr.