MotoGP v Assenu 2023: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Úřadující šampion Bagnaia si v Assenu dojel pro výhru v hlavním závodě a navýšil si tak vedení v šampionátu. Nyní je o 35 bodů před druhým Martinem. „Ráno jsme udělali nějaké změny a zlepšili jsme se, zkusili jsme něco jiného, protože jsme si uvědomili, že tato motorka v určitých situacích potřebuje jiné nastavení, a fungovalo to,“ prozradil po závodě Bagnaia. „Jsem za to rád a jsem šťastný, že mi můj tým dal to, co jsem žádal. Dnešek byl docela těžký, velmi dlouhý a podmínky byly pro pneumatiky kritické. Dnes ráno při warm upu bylo všechno perfektní, ale dnes odpoledne zadní pneumatika klouzala, myslel jsem, že jsem to tak měl jen já, ale pak jsem viděl, že je to pro všechny víceméně stejné. Abych byl upřímný, preferuji delší závod, protože člověk musí mít všechno více pod kontrolou, cítím se při tom lépe, protože v kratším závodě někdy člověk až příliš riskuje. V posledních několika závodech jsme se hodně zlepšili v konzistenci, musíme takto pokračovat. Jsem rád, že první část sezóny dokončím v této pozici; nyní můžeme odejít na letní přestávku s pozitivní bilancí první části sezóny,“ dodal Ital.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 2. místo

Bezzecchi byl v Assenu nejrychlejší v trénincích i v kvalifikaci, ve sprintu si dojel pro výhru a v hlavním závodě obsadil druhé místo. „Byl to úžasný víkend a to mě těší!“ radoval se Bezzecchi. „Okamžitě jsem se tu cítil dobře: získal jsem pole position, včera vítězství ve sprintu a dnes pódium v GP. Nevím, co říct, jsou to úžasné pocity. Poprvé jsem zde byl se svou rodinou v roce 2005, abych viděl závodit Valeho,“ vyprávěl dále spokojený Bezzecchi.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) – 3. místo

Jako třetí sice projel cílem Brad Binder, ale stejně jako při sobotním sprintu o třetí místo přišel kvůli penalizaci za překračování limitů dráhy. Na podium se vlivem Binderovy penalizace v hlavním závodě dostal Aleix Espargaro. Pro zkušeného Španěla to bylo jeho první letošní podium. „Zasloužili jsme si to!“ radoval se po závodě Aleix Espargaro. „Tvrdě jsme pracovali a musíme v tom pokračovat. Dnešní pódium nám umožňuje jet na dovolenou s trochu větším klidem. Odstartoval jsem dobře, ale po kontaktu s Marinim jsem přišel o část předního křídla. Motorka se pode mnou hodně pohybovala a nebylo snadné držet tempo. Když jsem Brada dohnal, snažil jsem se ho dostat pod tlak, protože předjíždění nebylo vůbec jednoduché. Věděl jsem, že bude mít ve finále s měkkou pneumatikou hodně těžké, hodně mu to klouzalo a v závěru vyjel na zelenou plochu mimo dráhu. Rád bych toto pódium věnoval všem, kteří se mnou pracují, a mé rodině. Není to jednoduchý sport a být obklopen dobrou skupinou lidí je opravdu důležité,“ uzavřel Aleix Espargaro.

Foto: Ducati