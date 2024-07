MotoGP v Assenu 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Bagnaiovi se v Assenu velmi dobře dařilo. Vyhrál všechny tréninky kromě warm upu, vyjel si pole position, vyhrál sprint a nakonec i hlavní závod. Navíc se mu podařilo snížit Martinův náskok v čele šampionátu na deset bodů. „Tento víkend jsem si opravdu užil a všechno šlo perfektně,“ zhodnotil Bagnaia. „Chtěl bych poděkovat týmu, protože jsme odvedli fantastickou práci. Ve čtvrtek jsme již měli jasnou představu o nastavení motocyklu a po prvním volném tréninku jsme byli v podstatě připraveni. Dnešní závod byl o 30 sekund rychlejší než loni, což je neuvěřitelné. Dokázal jsem být rychlý a přesný, počasí bylo fantastické a mohli jsme ukázat svůj plný potenciál. Dalším závodem je Sachsenring, kde očekávám dva těžké závody,“ prozradil dále Bagnaia.

Jorge Martin (Pramac Racing Team) – 2. místo

Martin sice i po druhém místě v Assenu zůstává na vedoucí pozici v šampionátu, nicméně jeho náskok se neustále snižuje. „Pro nás to byl náročný víkend,“ přiznal Martin. „Pátek byl vyloženě strašný, ale v sobotu se nám konečně povedlo udělat krok vpřed. Dnes jsme se sice dokázali dostat k Peccovi (Bagnaiovi) blíže, ale stejně to nestačilo. Udělal jsem maximum, takže druhé místo po tak náročném víkendu beru. Je to moje první umístění na stupních vítězů tady v Assenu,“ pokračoval Martin.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Začátkem června se Bastianinimu v Mugellu podařilo vyjet si stupně vítězů a na tento úspěch navázal i v Assenu. „Byl to neuvěřitelný závod, ale vlastně i trochu divný,“ přiznal Bastianini. „Od začátku jsem se snažil hodně tahat, ale trochu jsem bojoval se zadní částí motorky, a to hlavně na výjezdu z pravých zatáček. Můj pocit se ale každým kolem zlepšoval. A když ostatní trochu zpomalili, mně se podařilo držet si tempo, díky čemuž jsem dokázal stáhnout ztrátu, kterou jsem měl na jezdce bojující o stupně vítězů. Užil jsem si několik předjíždění, až jsem nakonec dojel třetí. Pochopitelně jsem věděl, že Pecco (Bagnaia) je mimo dosah a Martín také odvedl dobrou práci, takže takhle je to dobré. Jsem velmi šťastný. Rád bych poděkoval týmu za odvedenou práci, protože před dvěma dny jsme nebyli v pozici, abychom si vedli dobře, zatímco nyní stojíme na stupních vítězů,“ dodal Ital.

Foto: motogp.com