MotoGP v Assenu 2025: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Marc Márquez si v Assenu dojel pro své osmašedesáté vítězství v královské kubatuře, čímž vyrovnal počet vítězství Giacoma Agostiniho. Vzhledem k tomu, že Alex Márquez hlavní závod v Assenu nedokončil, navýšil Marc svůj náskok v čele šampionátu na 68 bodů. „Vítězství jsem očekával, přestože jsem stejně jako včera nebyl nejrychlejším jezdcem na trati,“ prozradil Marc Márquez. „V úvodních fázích závodu jsem si udělal náskok, pak jsem kontroloval situaci a jsem moc šťastný, protože jsme získali dalších 37 bodů. Samozřejmě nejsem úplně spokojený, protože můj hlavní rival – můj bratr – havaroval a zranil se. Ale to je závodění. Chci poděkovat Ducati a celému svému týmu za to, jak v pátek pracovali až do pozdních hodin poté, co jsem dvakrát zničil motorku,“ uzavřel Márquez.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 2. místo

Bezzecchi si se svou Aprilií dojel pro druhé místo v hlavním nizozemském závodě. Ital se jako jediný z jezdců dokázal až do úplného konce držet vedoucího Marca Márqueze. Na vítězství sice Bezzecchi nestačil, ale se svým výsledkem je spokojený. „Byl to fantastický závod,“ radoval se Bezzecchi. „Přestože jsem neměl zrovna perfektní start, podařilo se mi udržet se ve skupině nejrychlejších jezdců a rychle se dostat o několik pozic výše. Nakonec jsem se posunul až na druhé místo. Na začátku závodu jsem se snažil zvládnout situaci a udržet se za vedoucím jezdcem, protože jsem si chtěl být jistý, že tlak v pneumatikách bude v pořádku. Tvrdou pneumatiku jsem totiž během víkendu nikdy nezkusil, takže to byla úplná neznámá. Od poloviny závodu ale vedoucí jezdec změnil tempo a já jsem se stále snažil držet se těsně za ním a vyvíjet na něj tlak. Zároveň se mi dařilo nechybovat. V závěrečných kolech jsem začal trochu ztrácet, protože se moje zadní pneumatikou dostala na limit. Každopádně to ale byl skvělý víkend. Už dlouho se mi nestalo, že bych byl v sobotu i v neděli na stupních vítězů, takže jsem docela spokojený,“ dodal Ital.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bagnaia vyhrál všechny tři předchozí nedělní závody v Assenu. Čtvrtou výhru už k tomu ale nepřidal. Tentokrát si vyjel třetí místo. „Tady jsem poprvé cítil, že mám skutečnou šanci bojovat o vítězství,“ prozradil Bagnaia. „Dnes, když se mi konečně podařilo naplno se rozjet, už bylo trochu pozdě. Jel jsem opravdu rychle, ale zkrátka se mi nedaří dostat se dostatečně blízko k jezdci přede mnou. Vždycky, když se o to snažím, nakonec podstupuji příliš mnoho rizik, což obvykle vede k tomu, že vyjedu mimo stopu. Je to ošemetná situace, která nás trápí od začátku sezóny a nedaří se nám ji vyřešit. Musíme tedy na tom dál pracovat a posouvat se vpřed,“ uzavřel Bagnaia.

Zdroj: ducati.com, aprilia.com, foto: Ducati