MotoGP v Assenu: Ohlasy prvních pěti v cíli

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Viňales si v Assenu vyjel první vítězství letošního roku a stal se pátým různým vítězem v letošním ročníku MotoGP. Kromě něj už letos zvítězili Dovizioso, Márquez, Petrucci a Rins. „Je to jako sen,“ radoval se po závodě Viňales. „Mám za sebou těžké časy, protože jsem ve třech závodech, kde jsem si myslel, že mám největší potenciál, skončil na zemi. Tato sezóna je pro mě opravdu náročná, ale snažil jsem se udržet si rychlost z Katalánska, protože tam jsem se na motorce cítil opravdu dobře. Jsem vděčný týmu, protože tento víkend odváděl skvělou práci a dobře se připravoval na poslední kola závodu. Byl jsem silný na brzdách v boji jeden na jednoho. Věděl jsem, že mohu dobře předjíždět. Je velmi důležité, že jsem mohl trochu uvolnit tlak tím, že jsem zvítězil. Opět se cítím opravdu dobře a je pro mě nejdůležitější přivést Yamahu zpět na vítěznou cestu. Věděli jsme, že máme potenciál, ale nedokázali jsme to ukázat, je to totiž vždycky o souhře mezi týmem, jezdcem a úsilím jezdce na motorce. Sachsenring je trať, na které jsem obvykle býval rychlý, takže se budeme snažit udělat vše, co je v našich silách,“ dodal Viňales.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 2. místo

Márquez sice dokončil nizozemský závod „až“ na druhé pozici, přesto dokázal navýšit své vedení v šampionátu. Nyní již vede o 44 bodů před Dovim, což znamená, že ať dopadne závod na Sachsenringu jakkoliv, Márquez zůstane před letní přestávkou vedoucím mužem šampionátu. „Celkově vzato to byl skvělý víkend,“ zhodnotil Márquez. „Do závodu jsem startoval s měkkou zadní pneumatikou a skončil jsem na pódiu, což beru skoro jako vítězství. Dokázali jsme totiž navýšit náskok v šampionátu. Viñales byl rychlejší než já. Snažil jsem se aspoň, abych se držel těsně za ním a abych pak v závěru nemusel bojovat s Quartararem. V závěru byl Viñales rozhodně rychlejší než já. Gratuluji mu k vítězství. Nejdůležitější je každopádně to, že jsme zvýšili náskok ve vedení šampionátu, přestože jsme jeli na okruhu, který pro nás obvykle bývá náročný,“ prozradil Márquez po závodě.

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) - 3. místo

Mladý Francouz Quartararo si v Assenu vyjel pole position (stejně jako o dva týdny dříve v Barceloně) a opět dokázal vystoupit na podium, přestože stále ještě není zcela v pořádku po operaci předloktí. „Byl to skvělý víkend, přestože závod byl hodně náročný. To, že jsem chvíli vedl závod, bylo jedním z nejlepších okamžiků mého života,“ prozradil Francouz. „Když jsem byl malý kluk, sledoval jsem tyto závody a dnes jsem dokázal jeden z nich vést. Když jsem pak byl předjet soupeři, věděl jsem, že nemůžu udělat nic, protože ještě stále mám problémy s paží. Soupeři byli docela vzadu, takže jsem se rozhodl hlídat vzdálenost a zajistit si pódium. Paže mě opravdu dost trápila, protože na okruhu bylo dost hrbolů a silný vítr, což způsobilo, že se motorka dost třepala. Získali jsme další pódium a před tím také další pole position, takže jsem velmi šťastný. V Kataru jsme měli za cíl dojíždět často v první desítce, ale postupně jsme zvyšovali naše cíle. Těším se na Německo, “ sdělil dále Quartararo.

Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) – 4. místo

Andrea Dovizioso si z Assenu odváží nepopulární bramborovou medaili. V celkovém pořadí šampionátu drží druhé místo. Před Petruccim má náskok osm bodů, na vedoucího Márqueze ovšem ztrácí 44. „Když se podíváme na pozitiva, v rámci možností se nám dnes podařilo získat nejlepší výsledek,“ zhodnotil Dovi. „Po náročné kvalifikaci a startu až ze čtvrté řady bývá snadné chybovat a dostat se do rizikových situací v bojující skupině, ale my jsme dokázali rychle získat nějaké pozice a dojet si pro důležité body. Bohužel na tratích, jako je tahle, jsou naše potíže trochu evidentnější a vše je zde náročnější. Je třeba se usilovně zaměřit na další pokrok v oblastech, ve kterých máme nejvíce potíží. Pokusíme se to udělat už příští víkend na Sachsenringu, “ dodává Dovi.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 5. místo

Morbidelli v Assenu vyrovnal své dosavadní nejlepší umístění v závodě MotoGP. Stejně jako letos v Austinu dojel pátý. „Vyrovnal jsem svůj nejlepší výsledek v MotoGP, takže jsem velmi šťastný,“ zhodnotil Ital. „Bylo velmi důležité dokončit závod a především vybojovat dobrou pozici. Byl to těžký závod, protože jsem cítil, že nemám dostatečnou rychlost na to, abych zůstal s přední skupinou. Nicméně ke konci závodu se můj pocit vylepšil a já jsem byl schopen jezdit rychleji než jezdci přede mnou. Byl jsem schopen posunout se o několik pozic vpřed a skončil jsem pátý. S tímto výsledkem jsem velmi spokojený a děkuji týmu, “ uzavřel Morbidelli.

