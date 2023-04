MotoGP v Austinu 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Alex Rins (LCR Honda Castrol) – 1. místo

V roce 2019 si Alex Rins v Austinu vyjel své úplně první vítězství v královské kubatuře a letos si zde zajistil svou první výhru na Hondě. „Závod byl úžasný,“ radoval se vítěz. „Jsem moc šťastný; je to velký úspěch. Zajeli jsme několik dobrých časů na kolo. Byl to dobrý závod a jsem šťastný, protože tempo bylo rychlejší než loni a motorka je víceméně stejná. Mnohokrát děkuji týmu, rodině, sponzorům a všem, kteří nás podporují,“ řekl dále Rins

Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) – 2. místo

Luca Marini se poprvé podíval na podium i v hlavním závodě MotoGP. V neděli v Austinu dorazil do cíle jako druhý. „Byl to fantastický víkend,“ zhodnotil Marini. „Moc jsem si zde užil každé kolo, protože pocit na motorce jsem měl už od prvního tréninku velmi dobrý. Včera (v sobotu) jsem udělal chybu. Ano, udělal jsem po startu chybu při brzdění do první zatáčky. Dnes jsem se tedy snažil být na začátku v klidu, protože jsem věděl, že moje tempo je tady opravdu hodně dobré. Nicméně na začátku jsem na Alexe ztratil příliš mnoho času. Nebylo možné ho dohnat. Snažil jsem se, protože jsem viděl, že udělal nějaké chyby. Začal jsem tedy pomýšlet i na vítězství. Ale on byl velmi rychlý a silný a zasloužil si to,“ dodal Marini.

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 3. místo

Bývalý šampion Quartararo zatím neměl dobrý vstup do této sezóny. V Portugalsku i v Argentině byl v závodech i ve sprintech pokaždé mimo první pětku. Ve sprintovém závodu v Austinu upadl, ale v hlavním závodě už dojel třetí, což je jeho první letošní podium. Nicméně ani tentokrát to neměl jednoduché. „Bylo to opravdu těžké,“ přiznal Quartararo po závodě. „Trápil jsem se, ale v prvních kolech jsem musel tvrdě bojovat, protože umístění na stupních vítězů by nebylo možné, kdybych se v úvodu propadl. Udělal jsem maximum a jsem opravdu šťastný, protože po několika opravdu těžkých závodech jsem zase zpátky. Tým tvrdě pracuje a snaží se mě udržet v klidu, což není snadná práce. Je dobré být zpátky v parc fermé a doufám, že takových případů bude víc,“ sdělil dále Francouz.

Maverick Viňales (Aprilia Racing) – 4. místo

Nepopulární „bramborovou“ medaili si z Austinu veze Maverick Viňales. „Byl to superrychlý závod a já jsem zajížděl stabilně dobré časy a dařilo se mi vybojovat hodně pozic,“ zhodnotil Španěl. „Budeme však muset zlepšit start, protože není pochyb o tom, že pokud se nám podaří po startu zůstat vepředu, naše výsledky budou ještě lepší! Máme rychlost a to je velmi důležité. Cítím se s tímto motocyklem velmi silný i při bojích s ostatními jezdci. Dnes se mi podařilo hodně předjíždět a být efektivní i při brzdění, přestože jsem ztratil pravou část křidélka. Jsme rychlejší, než jsem čekal. Po třech závodech jsme na dobré pozici v pořadí a do Jerezu míříme s velkou sebedůvěrou,“ dodal Viňales.

Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team) – 5. místo

Oliveira se v Austinu vrátil po zranění kyčle a hned se dokázal dostat do první pětky. Navíc se jednalo o jeho 200. závod kariéry. „Za prvé: Už mám za sebou 200 závodů. Je těžké se sem dostat a udržet se zde je ještě těžší. Za druhé: Jsem rád, že jsem udělal další krok správným směrem. Dnes bylo opravdu snadné spadnout, ale já jsem dokázal jezdit rychle a cítil jsem se lépe než včera,“ napsal si po závodě Oliveira na sociální sítě.

Foto: Yamaha