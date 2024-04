MotoGP v Austinu 2024: Ohlasy z podia

Maverick Viñales (Aprilia Racing) – 1. místo

Španěl Viñales si v Austinu zajistil pole position, následně vyhrál sprint a později se radoval i v hlavním závodě. Úvod závodu byl sice pro Španěla komplikovaný, po startu se propadl na konec první desítky, nicméně postupně se dokázal probojovat vpřed. Nakonec vyhrál svou první Velkou cenu na motocyklu značky Aprilia. V minulosti už vyhrál se Suzuki a s Yamahou. Stal se tedy prvním jezdcem v éře MotoGP, jemuž se podařilo vyhrát na strojích tří různých výrobců. „Hodně jsem toho musel obětovat, abych se dostal až sem, a všechno se to konečně vyplácí,“ sdělil po závodě Viñales. „To nám ukazuje, že se člověk nikdy nesmí vzdát. Musí věřit ve své vlastní schopnosti a neustále růst. Tohle je historický úspěch. Od prvního dne, kdy jsem přišel k Aprilii, jsem věděl, že toho budu schopen dosáhnout. Rád bych poděkoval všem, kteří mi dali sílu pokračovat, lidem v Noale, svému týmu a také rodině,“ dodal vítěz.

Pedro Acosta (Red Bull GAS GAS Tech3) – 2. místo

Acosta jel v Austinu svou třetí Velkou cenu v kategorii MotoGP a podruhé se dostal na podium. Tentokrát dorazil do cíle jako druhý. Acosta je aktuálně nejmladším jezdcem, jemuž se v MotoGP podařilo vybojovat dvě pódiová umístění v řadě za sebou. „Takový závod jsem si užil naposledy v Moto3,“ prozradil Acosta. „Nedovedete si představit, jakou zábavu jsem si dnes užil na trati, když jsem předjížděl jezdce nebo když mě předjel Jorge Martin a já jsem pak hned zase získal pozici zpět atd. Byl to super pěkný závod, dokud mě tedy nepřejel Maverick Viñales, ten jel dnes jako raketa, ale mám za radost i za něj. Včera jsem byl trochu zklamaný z naší chyby, kterou jsme udělali s pneumatikami, ale nakonec jsem opravdu rád, že jsme tuto chybu udělali, protože jsme ji dnes napravili. Dnes ráno ve warm upu jsme se rozhodli, že pojedeme na střední, a pak v závodě, když jsem vedl, jsem se snažil šetřit pneumatiky, abych neudělal hloupou chybu nebo něco šíleného. Jsem také opravdu šťastný, že jsem mohl bojovat s těmi nejlepšími, jako je například Marc Marquez, hodně se od něj učím a užil jsem si být s ním, dokud tedy nespadl. Jsem velmi vděčný, že mohu být s týmem Red Bull GASGAS Tech3, protože ve mě tak pevně věří, dále jsem také vděčný lidem z Pierer Mobility, protože dělají vše pro to, aby mi poskytli ten nejlepší možný balíček. Byl to super víkend, díky všem,“ uzavřel mladý Španěl.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team)– 3. místo

Na poslední stupínek texaského podia vystoupil Ital Bastianini, jemuž se podařilo překonat Jorge Martina, jenž je aktuálně vedoucím mužem šampionátu. „Byl to skvělý závod a mám velkou radost z umístění na stupních vítězů,“ zhodnotil Bastianini. „Měl jsem dobrý start a chtěl jsem zůstat s čelní skupinou, ale nakonec jsem ztratil některé pozice kvůli tomu, že jsem při jízdě ve skupině trochu bojoval s předkem. V druhé části závodu – což je taková moje specialita – se mi podařilo odrazit se a být rychlý, což mi umožnilo skončit na stupních vítězů. Samozřejmě bych chtěl vyhrát, ale i s tímto výsledkem můžeme být spokojeni,“ řekl dále Ital.

Foto: motogp.com