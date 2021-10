MotoGP v Austinu: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 1. místo

Poprvé od nehody v Jerezu se Márquez dokázal kvalifikovat do první řady. V závodě si pak nakonec dojel pro vítězství s poměrně komfortním náskokem téměř 4,7 sekundy před druhým jezdcem v pořadí. V Austinu se Márquezovi tradičně velmi dobře daří, pouze v roce 2019 nedokončil kvůli pádu, ale jinak tam zvítězil pokaždé. „V plánu jsme měli udělat přesně to, co jsme dnes udělali - tedy dobře odstartovat, zabojovat v první zatáčce, absolvovat prvních pár kol v klidu a pak, až se začnou pneumatiky opotřebovávat, tak zatlačit,“ prozradil bývalý šampion. „Takhle přesně jsem to udělal. Viděl jsem, že náskok se díky mým konstantním časům 2'04 navyšoval. Jel jsem velmi konzistentně a pohodlně. V posledních kolech jsem byl velmi unavený a nebylo snadné zůstat soustředěný, ale Fabio byl daleko za mnou a instinkt mi říkal, že při boji o mistrovství by nic neriskoval. Dnes je skvělý den, chci poděkovat HRC a týmu Repsol Honda za skvělou práci, kterou odvedli po celý víkend. Byla to těžká sezóna. Opravdu jsem se těšil na toto vítězství, protože víme, že jsme zde měli velkou šanci. Bylo pěkné vyhrát zde pro Nickyho Haydena a také pro rodinu Viñalesových, znám je od svých osmi let a je to těžký rok pro závodní svět,“ dodal vítěz.

Fabio Quartararo (Monster Yamaha Energy MotoGP) – 2. místo

Spokojený může být po závodě v Austinu i Fabio Quartararo, který je díky druhému místu už hodně blízko zisku titulu mistra světa. Za tři týdny v Misanu mu stačí dojet lépe než Bagnaia a titul už bude mít jistý. „Jistě se dokážete představit, jak jsem šťastný!“ radoval se po závodě Francouz. „Myslím si, že se nám podařilo odvést opravdu skvělou práci. Dnes ráno jsem zkoušel měkkou zadní pneumatiku a upřímně řečeno, do závodu jsme o ní nepočítali, nicméně cítil jsem se dobře. Nejtěžších bylo prvních 12 kol závodu, když jsem se snažil vybudovat si náskok před Jorgem. A dokázali jsme to. Toto je nejlepší druhé místo, jaké jsem v životě vybojoval. Je to ještě lepší než vítězství. A abych byl upřímný, už se hodně blížím ke svému snu. Bylo to tak emocionální, protože zbývají jen tři závody a já mám více než 50 bodů náskok. Odjíždíme tedy se skvělým výsledkem. Nyní se vrátím domů a budu pár dní odpočívat se svou rodinou. Hodně si s nimi užiji tyto chvíle. Myslím, že teď začínáme přemýšlet jiným způsobem, protože konec mistrovství se blíží. Je to poprvé, co o tom vážně mluvím, ale vypadá to pro nás dobře,“ dodal Quartararo.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Do závodu v Austinu se Bagnaia vydával z pole position, ale do cíle nakonec dojel jako třetí. V tuto chvíli už je Bagnaia jediným jezdcem, který by ještě teoreticky mohl ohrozit Quartarara v boji o titul, nicméně ve hře už je jen 75 bodů a Bagnaia ztrácí 52 bodů. „Dnes jsme nemohli udělat víc, až do konce jsme ze sebe vydávali maximum a vybojovali jsme další důležité pódium, takže můžeme být jen spokojení,“ prozradil Ital po závodě v Austinu. „Hned od začátku to pro nás byl komplikovaný víkend, vzhledem k podmínkám trati, ale i tak se nám podařilo získat skvělý výsledek. Musím také poděkovat Jackovi, protože mě pustil, když měl potíže. Jistě, dnes jsme ztratili nějaké body na Quartarara a nyní boj o mistrovství začíná být těžký, ale nemám z toho příliš obavy. Pracujeme dobře a zlepšujeme se závod od závodu. Teď už přemýšlíme o příští Grand Prix, kde to samozřejmě zkusíme znovu,“ sdělil dále Bagnaia.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Alex Rins si v roce 2019 v Austinu dojel pro své první vítězství v královské kubatuře. Letos si z Texasu veze nepopulární „bramborovou“ medaili. „Dnes to pro mě byl velmi těžký závod, hodně jsem bojoval, bylo horko a bylo to fyzicky náročné,“ přiznal Rins. „Když jsem vyjížděl z pomalých zatáček, ztrácel jsem čas. Nejsem si jistý, čím to bylo, ale měl jsem potíže s akcelerací na výjezdu ze zatáček. Nicméně v plynulejších a rychlejších zatáčkách jsem se cítil dobře a dokázal jsem držet rychlost a lépe bojovat. Jako všichni ostatní jsme zvolili měkkou zadní část, protože se nám zdálo jako nejlepší možnost nastoupit do boje se stejnými zbraněmi. Nakonec je těžké říci, zda by jiná volba mohla fungovat lépe, ale každopádně jsem rád, že jsem dojel čtvrtý - není to tak špatné a vezu si díky tomu domů pár dobrých bodů,“ uzavřel Španěl.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 5. místo

Nováček Martin se delší dobu držel na třetí pozici. V závěru ovšem dostal penalizaci za zkrácení dráhy, čímž přišel o šanci na stupně vítězů. Do cíle nakonec dorazil jako pátý. „Opravdu jsem nečekal, že budu mít takový závod. Jsem velmi rád, jen škoda té penalizace „long lap“, protože jinak bych mohl dosáhnout na pódium,“ řekl po závodě Martin.

Foto: Lukasz Swiderek