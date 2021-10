MotoGP: V Austinu se dnes z pole position raduje Bagnaia

Páteční tréninky v Austinu ovládl Marc Márquez, sobotním tréninkům kraloval Jack Miller, ale v kvalifikaci se nakonec raduje Francesco Bagnaia, pro kterého už je to třetí pole position v řadě. V předchozích dvou závodech Ital zvítězil, na což bude jistě zítra chtít také navázat a vybojovat i třetí vítězství v řadě. Fabio Quartararo se do závodu vydá z druhé pozice. Marc Márquez odstartuje jako třetí. Pro Márqueze to bude první start z první řady od jeho loňské nehody v Jerezu.

Ze čtvrtého místa odstartuje Jorge Martin. Do druhé řady jej doprovodí Takaaki Nakagami a pak také Johann Zarco, který je krátce po operaci předloktí.

Jezdci Suzuki – Alex Rins a Joan Mir se do závodu v Austinu vydají ze třetí řady – Rins jako sedmý a Mir osmý. Společnost jim tam bude dělat Luca Marini, který ovládl první kvalifikaci a ve druhé kvalifikaci nakonec vybojoval deváté místo.

Jack Miller sice ovládl oba dnešní tréninky a včera byl v obou trénincích druhý, ale v kvalifikaci nakonec zajel až desátý čas. Spolu s ním zítra ze čtvrté řady vyjedou i Brad Binder a Pol Espargaro.

Na startu zítra nebude Maverick Viňales, který se z rodinných důvodů rozhodl závod vynechat. Minulou sobotu totiž v Jerezu zahynul jeho bratranec.

Americký závod královské kubatury startuje v neděli ve 21:00 našeho času.

GP Amerik - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Francesco BAGNAIA Ducati 343,9 2'02,781 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 341,7 2'03,129 0,348 3 Marc MARQUEZ Honda 341,7 2'03,209 0,428 4 Jorge MARTIN Ducati 346,1 2'03,278 0,497 5 Takaaki NAKAGAMI Honda 342,8 2'03,292 0,511 6 Johann ZARCO Ducati 349,5 2'03,379 0,598 7 Alex RINS Suzuki 340,6 2'03,453 0,672 8 Joan MIR Suzuki 337,5 2'03,528 0,747 9 Luca MARINI Ducati 340,6 2'03,546 0,765 10 Jack MILLER Ducati 341,7 2'03,720 0,939 11 Brad BINDER KTM 342,8 2'03,781 1 12 Pol ESPARGARO Honda 345 2'03,875 1,094

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Francesco BAGNAIA Ducati 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 3 Marc MARQUEZ Honda 4 Jorge MARTIN Ducati 5 Takaaki NAKAGAMI Honda 6 Johann ZARCO Ducati 7 Alex RINS Suzuki 8 Joan MIR Suzuki 9 Luca MARINI Ducati 10 Jack MILLER Ducati 11 Brad BINDER KTM 12 Pol ESPARGARO Honda 13 Franco MORBIDELLI Yamaha 14 Andrea DOVIZIOSO Yamaha 15 Alex MARQUEZ Honda 16 Enea BASTIANINI Ducati 17 Iker LECUONA KTM 18 Miguel OLIVEIRA KTM 19 Aleix ESPARGARO Aprilia 20 Valentino ROSSI Yamaha 21 Danilo PETRUCCI KTM

Foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.