MotoGP v Austrálii 2022: Ohlasy prvních pěti v cíli

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 1. místo

Rins se v posledním kole australského závodu dostal do vedení, Márqueze a Bagnaiu už pak dokázal udržet za sebou až do cíle. Nakonec se tedy raduje ze svého prvního letošního vítězství. „Jsem velmi šťastný!“ radoval se po závodě Rins. „Během závodu jsem se cítil docela dobře, můj pocit na motorce byl úžasný. Tempo bylo poměrně pomalé, protože víme, že toto místo je náročné na pneumatiky, takže je zde musíme šetřit. Ale v závěru jsem měl dobrou trakci v prudkých zatáčkách, díky čemuž jsem dokázal vybojovat nějaké pozice a mohl jsem se cítit silný až do konce – byla to fantastická bitva! Celý tým a všichni, kdo na tomto projektu pracovali, si toto vítězství zaslouží, stejně jako fanoušci. Jsem moc rád, že jsme ještě před tím, než Suzuki ze šampionátu odejde, mohli společně oslavit další vítězství,“ dodal Španěl.

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 2. místo

Marquez si v Austrálii vyjel své první letošní umístění na stupních vítězů. Zároveň se jedná o jeho první podium po čtvrté operaci zraněné paže a celkově je to jeho sté podium v MotoGP. „Dnes to byl skvělý závod,“ radoval se Márquez. „Opravdu jsem si tuhle bitvu užil a pocit, že jsem se dostal zpět na stupně vítězů, je fantastický. Byla to dlouhá cesta a dostali jsme se do další fáze. Měkká zadní pneumatika byla pro nás v závodě rozhodně správnou volbou, cítil jsem se docela dobře a dokázal jsem bojovat až do konce. Ze začátku jsem musel trochu kontrolovat situaci, ale závod jsem si opravdu užil, snažil jsem se vyhrát! Álex Rins si v posledních kolech vedl velmi dobře. Dnes jsem do toho dal na trati všechno a moc jsem si užil předjíždění, zvláště ve druhé zatáčce, protože motorka tam fungovala velmi dobře. Zlepšujeme se, ale stále je na čem pracovat. Je fantastické dosáhnout milníku 100 umístění na stupních vítězů v královské kubatuře a je pro mě čest vyrovnat se s Ángelem Nietem, ale ještě jsme neskončili!,“ dodal Márquez.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Bagnaia ještě v nájezdu do posledního kola australského závodu vedl, ale nakonec dojel třetí. Navzdory tomu se ujal vedení v šampionátu a nyní má náskok čtrnáct bodů před Quartararem, který v Austrálii upadl a závod nedokončil. „S dnešním třetím místem jsem spokojený, ale nejdůležitější je, že jsme konečně první v šampionátu,“ sdělil Bagnaia. „Jen mě mrzí, že jsem nemohl vyhrát, protože jsem udělal maximum. V prvních kolech jsem se snažil šetřit pneumatiky, ale ke konci už jsem neměl takové tempo a stále jsem se trápil s předkem. Když jsem viděl, že Quartararo je OUT, změnil jsem svůj přístup a snažil jsem se jet chytrý závod, vyhýbat se zbytečným rizikům, abych se pokusil využít situace. Příští GP bude v Malajsii, na trati, kde jsme obvykle rychlí, takže tam jsou všechny podmínky pro to, aby se nám tam dařilo,“ řekl dále spokojený Bagnaia.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) – 4. místo

Bezzecchi dojel v Austrálii těsně pod pódiem a zajistil si tak titul pro nejlepšího nováčka letošního roku. „Čtvrté místo v závodě! Zaznamenal jsem skvělý posun vpřed a zažil jsem dobrou bitvu s těmi nejsilnějšími! Opravdu skvělé! A dokonce se nám podařilo vyhrát titul Nováčka roku 2022! Děkuji vám všem,“ napsal si Bezzecchi na sociální sítě.

Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP) – 5. místo

Bastianinimu na okruhu Phillip Island nevyšla kvalifikace, nepostoupil ani druhé části, ale v závodě nakonec obsadil páté místo. V celkovém pořadí šampionátu je čtvrtý a stále drží teoretickou šanci na zisk titulu. „Jsem napůl šťastný, protože jsme měli bezpochyby skvělý závod, ale start z lepšího místa by býval pomohl a ne málo,“ zhodnotil Ital. „I dvě pozice by bývaly dost ovlivnily závod. V každém případě jsme rádi, měli jsme skvělé tempo a v závodě jsme vybojovali mnoho pozic a samozřejmě i nějaké body do průběžného pořadí. Zůstáváme tedy ve hře o titul. Nyní jedeme do Malajsie soustředěni, abychom si vedli dobře, a to i v sobotu,“ uzavřel Bastianini.

Foto: Václav Duška Jr.