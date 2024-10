MotoGP v Austrálii 2024: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Gresini Racing) – 1. místo

Márquez si na startu musel odhodit slídu z hledí a ta mu spadla pod jeho stroj. Jezdec se sice snažil slídu najít a zvednout, ale nepodařilo se mu to. Následné uklouznutí na slídě jej stálo několik pozic, ale později je dokázal vybojovat zpět. Nakonec si dojel pro výhru. Jedná se o jeho třetí výhru v tomto roce. „Dnes jsme si užili boj s Martinem a dobře jsme se u toho bavili,“ zhodnotil Márquez po nedělním závodě. „Toto vítězství nám dodalo sebevědomí. V posledních třech závodech roku se pokusíme navázat na tyto výsledky. Na startovním roštu jsem si musel odstranit slídu z hledí, protože mi výhled zakrýval obrovský hmyz... A pak se stalo to, co se stalo. Poté jsme měli tempo na to, abychom mohli bojovat o druhé místo. A když jsem se pak dostal k Jorgemu, viděl jsem, že by to šlo i vyhrát…“ sdělil dále Španěl.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 2. místo

Martin v Austrálii vyhrál sprint a v hlavním závodě skončil druhý. V obou případech byl před Bagnaiou, takže se mu podařilo zvýšit náskok v čele šampionátu na dvacet bodů. „Dnes jsem se necítil tak dobře jako v sobotním sprintu,“ prozradil Martin. „Neměli jsme tak velký výkon. Se zadním kolem to bylo složitější. Když mě dojel Marc, nebyl jsem schopen udělat nic víc. Snažil jsem se držet blízko něj, ale předjet už jsem jej nedokázal. Marc dnes neměl co ztratit, takže mohl jet agresivně a rychle. Každopádně druhé místo dnes určitě beru. Měl jsem tušení, že to Marc zkusí ve čtvrté zatáčce. Necítil jsem se tam ideálně, protože jsem tam měl dost potíží s předkem, takže jsem to čekal. Bylo to agresivní, ale věděl jsem, že je to Marc. Vzhledem k okolnostem se s tím dokážu smířit. Celkově jsem velmi spokojený. Máme za sebou úspěšný víkend. Startovali jsme z pole position a vyhráli jsme sprint. V dnešním závodě jsme vytěžili maximum možného a podařilo se nám díky tomu zvýšit náskok v šampionátu o několik bodů,“ dodal Martin.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) – 3. místo

V australském sprintu se Bagnaia ani nedostal na podium, skončil čtvrtý. V hlavním závodě si pak dojel pro třetí místo. „S výsledkem samozřejmě spokojený nejsem, ale dnes jsme zkrátka nic víc udělat nemohli,“ přiznal Bagnaia. „Oproti včerejšku jsme se trochu zlepšili. Udělal jsem vše, co bylo v mých silách, abych zůstal s Jorgem (Martínem) a Marcem (Márquezem), ale v závěru jsem měl problémy s nájezdem do zatáčky. A oni dnes zkrátka byli lepší než my. Další dva okruhy v kalendáři jsou pro mě obvykle pocitově lepší. Postaráme se o to, abychom byli připraveni,“ uzavřel Ital.

Foto: Gresini Racing