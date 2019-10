MotoGP v Austrálii: Ohlasy prvních pěti v cíli

Marc Márquez (Repsol Honda Team) – 1. místo

V Austrálii se Márquez delší dobu držel na druhé pozici těsně za Viňalesem. V nájezdu do posledního kola se Márquez ujal vedení. Viňales se nechtěl vzdát, ale nakonec své snažení ukončil pádem. Márquez si tak dojel pro páté vítězství v řadě za sebou, celkově je to jeho 55. vítězství v královské kubatuře, čímž překonal Micka Doohana. „Byl to bláznivý víkend, kvůli počasí a všemu, co se včera (v sobotu) dělo. Maverick (Viñales) byl dnes velmi rychlý, ale podařilo se mi držet se za ním a nakonec jsem dokázal vybojovat vítězství,“ řekl Márquez po závodě. „Opravdu se do toho hodně opřel a jezdil velmi rychle, ale věděl jsem, že když s ním zůstanu zhruba čtyři nebo pět kol, bude vítězství možné. Tým Repsol Honda odvedl fantastickou práci i s minimem časem, který jsme na všechno měli. Trochu jsme zariskovali s výběrem měkké směsi pro zadní pneumatiku, v závěru se opravdu dostala úplně na limit, ale dokázali jsme vyhrát. Je velmi zvláštní získat 55. vítězství, cítím se skvěle v rodině Honda a těším se, až si tento okamžik s nimi pořádně užiji,“ dodal Márquez.



Cal Crutchlow (LCR Honda) – 2. místo

Crutchlow má na Phillip Island dobré i špatné vzpomínky – v roce 2016 zde zvítězil, ale loni zde měl těžký pád, při němž si zlomil kotník. Na letošní závod ovšem bude mít zase dobré vzpomínky, protože tentokrát opět dokázal dojet na podiu – nakonec obsadil druhé místo. „Když jsem dnes vyjel, věděl jsem, že mám dobré tempo na to, abych byl na pódiu, bez ohledu na to, jak dopadl páteční volný trénink,“ prozradil Brit. „Tvrdě jsme na tom pracovali, tři pódia v roce – to je dobré. Je smutné, že Maverick spadl, ale tak jako tak jsme dojeli na pódiu a dnes musíme být spokojeni s naším tempem. Neměl jsem dostatečný grip ani motorku na to, abych mohl jet s Marcem (Marquezem) nebo Maverickem (Viňalesem), ale měl jsem velký náskok před pronásledovateli, takže s tempem jsem spokojený. Posledních pět kol jsem měl problém se zadní pneumatikou a potom navíc ještě v posledním kole začalo pršet! Opravdu jsem rád, že jsem tady v Austrálii získal pódium po tom, co se mi tu stalo minulý rok, v tu chvíli jsem si totiž ani nemyslel, že se ještě vrátím. Chci poděkovat Hondě a svému týmu, odvedli skvělou práci a připravili mi motorku, která mě dnes dovezla na podium. Celý tým LCR CASTROL si to dnes zasloužil. Víme, že jsme měli štěstí, když z toho bylo nakonec druhé místo, Maverick si zasloužil být na pódiu, ale na druhou stranu je skvělé být na pódiu se svým kamarádem Jackem (Millerem), “ řekl dále Crutchlow.



Jack Miller (Pramac Racing) - 3. místo

Krátce před koncem závodu bojoval Miller o čtvrté místo, ale po Viňalesově pádu se z toho najednou stal boj o podium. Miller před domácím publikem uspěl a vystoupil na třetí stupínek podia. „Je to mimořádný výsledek a jsem velmi šťastný za tým, který odvedl skvělou práci,“ sdělil po závodě Miller. „Je jasné, že pád Viňalese mi umožnil dostat se na pódium, ale to mi nemůže nijak zkazit spokojenost z dobrého závodu. Souboj s Peccem byl vzrušující a dal mi další motivaci. Dojet na pódiu před mou rodinou, přáteli a fanoušky je skvělý pocit,“ dodal Australan.

Svůj nejlepší výsledek v MotoGP si v Austrálii zajistil nováček Francesco Bagnaia. V závěru bojoval s Millerem a nakonec obsadil čtvrté místo, ale od podia nebyl nijak daleko. „Nemůžu být vyloženě zklamaný, že mi podium uteklo jen o 55 tisícin. Ze závodu mám radost. Byl to první solidní víkend od začátku do konce,“ zhodnotil Ital. „Správně jsme si vybrali pneumatiku a celý víkend jsme pracovali dobře. Je to čtvrté místo, které mě naplňuje uspokojením, a věřím, že to může být důležitý krok. Do Malajsie teď pojedeme s velkou sebedůvěrou,“ uzavřel Bagnaia.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 5. místo

Svůj zatím nejlepší výsledek v MotoGP si v Austrálii vyjel nejen Bagnaia, ale i Joan Mir. Španěl vybojoval páté místo. „Dnes to byl dobrý závod,“ zhodnotil Mir „Mám radost z práce, kterou jsme odvedli, veškeré kroky, které podnikáme, jsou hodně nápomocné. Je škoda, že se podmínky během víkendu nebyly stálejší, protože v suchu jsem se cítil opravdu dobře a nakonec jsem si vyjel svůj nejlepší výsledek v MotoGP. Přál bych si, aby se bývalo jelo ještě jedno kolo - přibližoval jsem se pódiu! Ale konečně to vypadá, že lepší výsledky se blíží, teď se na motocyklu cítím skvěle, “ radoval se po závodě Mir.

Foto: motogp.com