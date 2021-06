MotoGP v Barceloně 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) – 1. místo

V neděli si v Katalánsku pro výhru dojel Miguel Oliveira. Bylo to poprvé od loňské Velké ceny Portugalska, kdy tento jezdec vystoupil na nejvyšší stupínek podia. „Je to těžké vyjádřit slovy,“ prozradil po závodě Portugalec. „Měl jsem jeden z nejlepších závodů své kariéry. Bylo náročné udržovat pneumatiky a zůstávat v klidu, když na mě Fabio tolik kol vyvíjel tlak. Když se pak přede mě dostal, zůstal jsem v klidu a využil jsem své šance na rovince, abych se dostal zpátky před něj. Byl to perfektní závod a musím opravdu moc poděkovat klukům z Red Bull KTM za to, že mi připravili perfektní stroj, díky němuž jsem se dokázal znovu dostat na nejvyšší stupeň pódia. Chci také poděkovat fanouškům. Bylo úžasné, že jsme je zde opět měli a že jsme se vrátili do normálu,“ dodal vítěz.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 2. místo

Zarco dojel v Katalánsku na druhém místě. Vlivem Quartararových penalizací se Zarcovi podařilo snížit ztrátu na Quartarara v průběžném hodnocení šampionátu. Před závodem v Katalánsku vedl Quartararo před Zarcem o čtyřiadvacet bodů, nyní je rozdíl mezi těmito jezdci jen čtrnáct bodů, přičemž stále platí, že Quartararo je první a Zarco druhý. „Jsem velmi šťastný, byl to neuvěřitelný závod, plný neočekávaných událostí,“ sdělil Zarco po katalánském závodě. „Udělal jsem maximum a druhá pozice je skvělý výsledek, jelo se nám velmi dobře, nemohu tedy být šťastnější,“ řekl dále Francouz.

Jack Miller (Ducati Lenovo Team) – 3. místo

Jako třetí sice v Barceloně projel cílem Fabio Quartararo, ale nejprve byl penalizován za zkrácení zatáčky – za tento prohřešek dostal 3 sekundy. Později po závodě pak ještě dostal penalizaci za to, že jel několik kol s rozhalenou kombinézou a bez hrudního chrániče, někteří jezdci si totiž stěžovali na nebezpečnost Quartararova počínání. Quartararo tedy za trest dostal další 3 sekundy, čímž ze třetího místa klesl až na šesté. Ze třetí pozice se tedy nakonec raduje Jack Miller. Australan je nyní třetí i v průběžném hodnocení šampionátu. „Dnes bylo zásadní získat nějaké body na Quartarara!“ prozradil Miller. „V závodě jsem dobře zvládl šetřit zadní pneumatiku, zatímco přední byla po celou dobu trochu přehřátá, ale přesto jsme zvládli několik skvělých bitev. V posledním kole jsem byl velmi blízko Quartarara a byl bych býval měl další šanci ho předjet, ale viděl jsem ho, jak zkrátil šikanu, takže jsem věděl, že dostane trest, protože tam získal spoustu času. Snažil jsem se tedy zůstat co nejblíže k němu a nedělat žádné chyby, abych si zajistil třetí místo. Poprvé jsem byl na stupních vítězů v Montmeló a jsem nadšený z tohoto výsledku,“ dodal Australan.

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Po Quartararových penalizacích se na čtvrté místo posunul úřadující šampion Joan Mir, který byl jedním z jezdců, kteří si stěžovali na to, že Quartararo jel s rozepnutou kombinézou a navíc odhodil hrudní chránič na dráhu. „Ohledně pneumatik jsme dnes neudělali správné rozhodnutí, na startovním roštu jsem na obě kola nazul střední směs a v závodě to pak byl boj, zejména tedy v poslední části,“ přiznal Mir. „Je to škoda, protože jsem cítil, že mám tempo na to, aby dojel na pódiu, ale nakonec jsem přesto získal 5. místo, což není špatné,“ řekl Mir ještě v době, kdy ještě nebyla oznámena Quartararova druhá penalizace. „Snažil jsem se ze všech sil zvládnout situaci a udržet se na motorce. První čtyři jezdci v závodě měli tvrdou zadní pneumatiku a zdá se, že to byla lepší volba, ale z této chyby se poučíme - jak já jako jezdec, tak i tým,“ uzavřel jezdec z Mallorky.

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 5. místo

Páté místo v neděli v Barceloně nakonec získal Maverick Viňales, který sice dojel jako šestý, ale vlivem penalizace týmového kolegy si o jedno místo polepšil. „Jsem šťastný,“ sdělil po závodě v Katalánsku Viňales. „Závod hodnotím pozitivně. Když člověk startuje z druhé řady, je to těžké. Musí pak s každým bojovat a já jsem prostě ztratil příliš mnoho času. V prvním kole jsem ztratil 3 až 4 sekundy, což nám chybělo na to, abychom byli úplně vpředu. Ale nakonec bych řekl, že jsme byli rychlí. Uprostřed závodu jsme měli dobré tempo a pneumatiky jsem zvládal šetřit celkem dobře, ale pak jsem se dostal za Mira. Nemohl jsem jej předjet a byl jsem příliš pomalý, ale celkově tento víkend hodnotím pozitivně,“ uzavřel Španěl.

