MotoGP v Barceloně 2024: Ohlasy z podia

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) – 1. místo

Před posledním závodním víkendem roku měl Bagnaia na svém kontě šest výher ve sprintu a deset výher v hlavním závodě. V Barceloně přidal další vítězství ve sprintu a pak ještě jedno v hlavním závodě, ale na titul mu to nakonec nestačilo. „Od začátku jsme věděli, že bude těžké otočit situaci v náš prospěch, ale přesto jsme pro to udělali všechno, co jsme mohli,“ přiznal Bagnaia. „Jorge odvedl dobrou práci, takže všechna pozornost dnes zaslouženě patří jemu, je to opravdu skvělý jezdec. Čísla potvrzují, že jsme letos byli rychlí, ale do budoucna určitě budeme muset minimalizovat chyby a výpadky v závodech. Nicméně i chyby jsou samozřejmě součástí tohoto sportu. Každá sezóna je důležitá a na prohrách není nic špatného. Navzdory konečnému výsledku můžeme být s rokem 2024 spokojení. Příští rok do toho znovu dáme maximum,“ řekl dále Bagnaia.

Marc Márquez (Gresini Racing) – 2. místo

Svůj poslední závod v barvách Gresiniho týmu dokončil Marc Márquez na druhém místě. Díky druhé pozici v závodě si navíc Marc Márquez zajistil celkové třetí místo v šampionátu. „Předně bych chtěl pogratulovat novému mistrovi světa Jorgemu Martinovi. Tento den je jen jeho, odjel opravdu neuvěřitelnou sezónu,“ sdělil Márquez po závodě v Barceloně. „Já jsem dnes udělal vše, co bylo v mých silách. Celou dobu jsem byl velmi soustředěný a jel jsem tak, jako bych jel o šampionát. Tohle pódium je nejlepší poděkování, jaké jsem mohl dát týmu Gresini, s nímž se nyní loučím,“ uvedl dále Márquez.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 3. místo

Martin vstupoval do hlavního barcelonského závodu s tím, že na zisk titulu mu stačí deváté místo. Nakonec dojel třetí. V historii kategorie MotoGP, která vznikla v roce 2002, je to poprvé, co se z titulu raduje jezdec ze satelitního týmu. „Je to splněný sen, stal jsem se mistrem světa v MotoGP,“ radoval se Martin. „Stále se z toho nemůžu vzpamatovat, nenacházím slova. Dnešek byl pro mě velmi emotivní, mnohokrát jsem plakal. Spolu s týmem jsme si prošli různými pády a zraněními, ale všechno jsme společně dokázali ustát. Hodně tvrdě jsem pracoval a hodně jsem toho musel obětovat. Loni jsme sice také bojovali o titul, ale myslím, že tehdy jsme na to ještě nebyli úplně připravení,“ přiznal Španěl. „Minulý rok jsem si slíbil, že to zkusím znovu, a je to tady. Chci poděkovat týmu Pramac a také Ducati za to, že jsem díky nim dostal příležitost vstoupit do MotoGP. A velké poděkování patří samozřejmě Paolu Campinotimu a Gigi Dall’Ignovi za důvěru a za to, že mi poskytli všechny zdroje, které jsem potřeboval k tomu, abych se stal mistrem světa. Práce, kterou jsme společně s Ducati Corse v posledních letech odvedli, je neuvěřitelná. Společný titul mistra světa je opravdu nejlepší způsob, jak se rozloučit,“ dodal čerstvý šampion, který si už v úterý vyzkouší motocykl Aprilia, na němž bude jezdit v příští sezóně.

Foto: Ducati