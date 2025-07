MotoGP v Brně 2025: Ohlasy z podia

Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 1. místo

Marc Márquez si připsal další rekord. Stal se prvním jezdcem Ducati, jemuž se podařilo vyhrát pět závodů v řadě. Vzhledem k tomu, že Alex Márquez v Brně nezískal ani jeden bod, navýšil Marc své vedení v šampionátu na 120 bodů. Alex navzdory nepovedenému víkendu zůstává v šampionátu na druhém místě. „Stejně jako ve sprintu jsem se i nyní cítil na motorce opravdu dobře,“ sdělil Marc Márquez po závodě v Brně. „Viděl jsem, že v prvních kolech Marco (Bezzecchi) hodně tlačil na pilu a trochu riskoval, takže jsem se rozhodl počkat, protože závod byl opravdu dlouhý. Jakmile jsem si všiml prvního poklesu přilnavosti, předjel jsem ho, vybudoval jsem si náskok a pak už jsem jen kontroloval situaci. Abych byl upřímný, pocit z motorky byl skvělý – dokonce lepší než ten, který jsem měl na Sachsenringu. Jel jsem plynule a měl jsem určitou rezervu na to, abych jel ještě rychleji. Jsem moc šťastný. První část sezóny jsem si opravdu užil. Tým a inženýři odvedli opravdu skvělou práci,“ uzavřel Španěl.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 2. místo

Bezzecchi si dojel pro své další podium s Aprilií. V Brně obsadil druhé místo. Na vítězného Marca Márqueze ztratil 1,753 sekundy. V průběžném pořadí šampionátu se nyní Bezzecchi posunul na čtvrté místo. „Jsem nesmírně spokojený,“ radoval se v Brně Bezzecchi. „Byl to fantastický závod. Podstoupil jsem určitá rizika v prvních dvou kolech, zejména při předjíždění Quartarara, ale zafungovalo to, protože podle mého názoru to byl klíč k úspěchu. Na trati, jako je tato, kdybych se hned nedostal vpřed, měl bych pak potíže se zadní pneumatikou. Zároveň jsem věděl, že Marc (Márquez)má svůj závod pod kontrolou a že má něco v rukávu, takže jsem se rozhodl to nepřehánět. Snažil jsem se být rychlý a zároveň jet čistě. Bohužel, když mě (Márquez) předjel, nedokázal jsem být tak rychlý jako on. Měl oproti nám zkrátka něco navíc, zejména v druhé polovině závodu. Ke konci se mi podařilo dostat se zpět do dobrého tempa. V posledním kole jsem dokonce zajel svůj nejlepší čas,“ dodal Ital.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 3. místo

Acosta si v Brně dojel pro své první letošní podium. V průběžném pořadí šampionátu je mladý Španěl aktuálně na sedmé pozici. „Naposledy jsem byl na stupních vítězů loni v Thajsku a cesta zpět sem byla dlouhá,“ přiznal Acosta po závodě v Brně. „Chci poděkovat celému svému oranžovému týmu. Nebylo to totiž pro ně snadné. Také děkuji za to, že se mnou zvládli těžké chvíle! Teď si dáme pauzu a na Red Bull Ringu se pokusíme o víc,“ dodal jezdec.

Zdroj: www.ducati.com, www.aprilia.com, press.ktm.com, foto: Ducati