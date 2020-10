MotoGP: V chladném aragonském dopoledni zajel nejlépe Viňales

První trénink královské kubatury v Aragonii musel být odložen kvůli příliš nízkým teplotám. Oproti původnímu plánu se začalo o třicet minut později. Oproti běžným zvyklostem se letos jezdí v Evropě i v této roční době. Lze tedy očekávat, že problémy s nízkými teplotami budou i ve zbytku letošní sezóny.

Velkou cenu Aragonie musí vynechat Valentino Rossi, který má koronavirus. Dle informací Rossiho týmu nebyl Rossi od neděle, kdy se jela GP Francie v kontaktu s nikým, kdo se tento týden účastní závodu v Aragonii. Přesto však bohužel není vyloučeno, že tentokrát bude pozitivních případů mezi jezdci více. Tony Arbolino z kategorie Moto3 je totiž momentálně v karanténě, protože cestoval společně s osobou nakaženou koronavirem. Arbolino zatím čeká na test. Pokud jeho test bude pozitivní, může v karanténě skončit více lidí, protože jezdec se na okruhu setkal s personálem i jezdci.

V úvodu tréninku skončil na zemi Johann Zarco. Jezdec odešel po svých. O něco později upadl Alex Márquez. Španěl také odešel po svých, přičemž cestou ještě posbíral nějaké kousky ze svého stroje. Nedlouho před koncem havarovali krátce po sobě i Lecuona a Morbidelli. Ani jim se naštěstí nic nestalo.

V úplném závěru upadl Fabio Quartararo. Jeho stroj skončil v ochranné bariéře. Jezdec vypadal relativně v pořádku, ale chvíli se držel za pravý bok a kulhal, ale nakonec pak zvládl ještě pomáhat komisařům se zvedáním motocyklu z kačírku.

Nejlepší čas dnes dopoledne zaznamenal Maverick Viňales, který je dnes kvůli Rossiho absenci jediným jezdcem tovární Yamahy na dráze. Druhé místo obsadil Franco Morbidelli. Třetí skončil Fabio Quartararo.

Na čtvrté místo se zařadil Alex Márquez, který si minulou neděli vyjel své první podium v kategorii MotoGP. První pětku uzavřel Takaaki Nakagami. Dále se umístili Joan Mir, Pol Espargaro a Cal Crutchlow. V desítce jsou po dnešním dopoledni i Alex Rins a Aleix Espargaro.

Vzhledem k Rossiho neúčasti nebude na startu GP Aragonie žádný šampion královské kubatury. Místo Rossiho tento týden nikdo jiný nepojede. Pokud bude Rossi muset vynechat i další závody, není vyloučeno, že by jej mohl nahradit Jorge Lorenzo. Jsou to ale pouze spekulace. Yamaha nepotvrdila, že by Lorenzo mohl Rossiho nahradit.

GP Aragonie - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Maverick VINALES Yamaha 344 1'49,866 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 340,7 1'49,951 0,085 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 341,8 1'50,142 0,276 4 Alex MARQUEZ Honda 344 1'50,176 0,31 5 Takaaki NAKAGAMI Honda 339,6 1'50,420 0,554 6 Joan MIR Suzuki 342,9 1'50,425 0,559 7 Pol ESPARGARO KTM 346,1 1'50,464 0,598 8 Cal CRUTCHLOW Honda 346,1 1'50,598 0,732 9 Alex RINS Suzuki 342,9 1'50,721 0,855 10 Aleix ESPARGARO Aprilia 341,8 1'50,801 0,935 11 Brad BINDER KTM 344 1'50,973 1,107 12 Jack MILLER Ducati 347,3 1'51,219 1,353 13 Iker LECUONA KTM 345 1'51,241 1,375 14 Stefan BRADL Honda 341,8 1'51,285 1,419 15 Danilo PETRUCCI Ducati 340,7 1'51,340 1,474 16 Miguel OLIVEIRA KTM 344 1'51,357 1,491 17 Andrea DOVIZIOSO Ducati 348,4 1'51,408 1,542 18 Bradley SMITH Aprilia 341,8 1'51,442 1,576 19 Tito RABAT Ducati 342,9 1'51,581 1,715 20 Johann ZARCO Ducati 345 1'51,807 1,941 21 Francesco BAGNAIA Ducati 349,5 1'51,934 2,068

Foto: Václav Duška Jr.