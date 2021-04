MotoGP v Dauhá 2021: Ohlasy prvních pěti v cíli

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1. místo

Quartararo vyrážel do druhého katarského závodu z páté pozice. V úvodu závodu se sice pohyboval až na konci první desítky, ale v závěru se rychle prodíral vpřed, až nakonec dokázal zvítězit. „Nemám slov,“ řekl po závodě dojatý vítěz. „Toto vítězství se liší od těch třech předchozích, které jsem zatím v MotoGP vyhrál. Po posledním závodě jsem byl ze sebe trochu zklamaný. Během tohoto závodu to bylo úplně jiné. Hodně jsem přemýšlel a hodně jsem si hrál s mapováním a s pneumatikami. Devět nebo deset kol před koncem jsem si říkal, že teď je ten okamžik, kdy na to musíme zatlačit a ukázat náš potenciál. Je skvělé skončit na první pozici!,“ pokračoval mladý Francouz. „Ve čtvrtém tréninku jsem byl šťastný, protože jsem měl pocit, že jsem jediný jezdec, který zajížděl kola za 1'54s. Vytvořili jsme si tedy dobrý plán, ale tým mi také řekl, abych jel s citem, a dnes se mi to povedlo opravdu dobře. Cítil jsem se dobře. Když jsem předjel Zarca, okamžitě jsem pak předjel i Martina. Když jsem najel na nějaké trosky na trati, byl jsem dost vyděšený a přál jsem si, ať nemám defekt, byl to totiž strašný zvuk. Moje poslední kolo nebylo tak rychlé jako ty předchozí, ale na vítězství to stačilo. Když jsem si pak mohl zazpívat francouzskou hymnu se Zarcem , tak to byl nejlepší okamžik, jaký jsem kdy zažil,“ dodal šťastný vítěz.

Johann Zarco (Pramac Racing) – 2. místo

Hned druhý za Quartararem skončil jeho krajan Zarco. Bylo to poprvé od roku 1954, co se na podiu v královské kubatuře sešli dva francouzští jezdci. Zarco se navíc díky druhému místu v GP Dauhá dostal do čela šampionátu. Je to úplně poprvé, co Zarco vede šampionát třídy MotoGP. „Nejprve bych chtěl pogratulovat Jorgemu, jel působivý závod,“ sdělil Zarco směrem ke svému týmovému kolegovi. „Jsem velmi šťastný, měl jsem dobrý cit s motorkou, cítil jsem se dobře a věděl jsem, že mohu zajet skvělý závod. S tímto motocyklem a s tímto týmem můžeme být opravdu spokojeni,“ dodal Zarco.

Jorge Martin (Pramac Racing) – 3. místo

Nováček Jorge Martin do svého teprve druhého závodu v MotoGP startoval z pole position, čímž vyrovnal Marca Márqueze. Martin pak většinu závodu vedl, ale v posledních kolech jej překonali Quartararo a Zarco. „Stále tomu nemůžu uvěřit, byl to krásný závod, nemám slov,“ řekl Jorge Martin po svém prvním pódiovém umístění v MotoGP. „Ještě včera bych si ani nepomyslel, že se dokážu dostat na pódium. Dnes se mi splnil sen. Jsem se sebou i s týmem velmi spokojený, nemohlo to dopadnout lépe,“ radoval se Martin po závodě.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Alex Rins se sice držel v bojích o podium, na vítěze ztratil jen zhruba dvě sekundy, ale nakonec se musel smířit s nepopulární „bramborovou medailí“. „Můj závod byl celkem dobrý, dokázal jsem odvést dobrou práci a pneumatiky jsem šetřil dobře,“ zhodnotil Rins. „V jednu chvíli jsem si uvědomil, že se nedokážu odtrhnout, takže jsem se soustředil na šetření pneumatik a sledování toho, jak jezdí ostatní jezdci. Byl to těžký závod a toto je nejlepší výsledek, jaký jsem dnes mohl vybojovat. Jsem spokojený se čtvrtým místem, je to můj nejlepší výsledek v Kataru. Nyní se zaměříme na Portimão, kde jedeme za dva týdny. Je to okruh, který se mi opravdu líbí!“ řekl dále Rins.

Maverick Viňales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 5. místo

O týden dříve si Viňales v Kataru dojel pro vítězství. Tentokrát ovšem zvítězil jeho nový týmový kolega Quartararo. Viňales skončil pátý. Oproti prvnímu katarskému závodu si tedy jezdci tovární Yamahy prohodili pořadí. Minule byl první Viňales a Quartararo pátý, tentokrát vyhrál Quartararo a Viňales byl pátý. „Závod rozhodně neprobíhal tak, jak jsme očekávali, přesto jsem ale docela šťastný, protože z toho je nakonec pozitivní výsledek,“ přiznal Španěl. „V úvodu jsem hodně šetřil pneumatiky, abych pak mohl být na konci silnější. Vyplatilo se to, protože na konci jsem byl velmi silný, hlavně vzadu jsem měl dobrý grip. Jen bych si přál, abychom měli ještě pět kol. Příště zkusíme být silnější. Vím, že musíme některé oblasti vylepšit, hlavně můj styl jízdy. Nejdůležitější je, že motorka má velký potenciál a to jsme předvedli v posledních deseti kolech. Snažil jsem se předjíždět a s každým dalším kolem jsem byl silnější. Snažili jsme se a celkově jsem cítil, že to byl pozitivní den, i když výsledky neukazovaly náš skutečný potenciál. Přesto si myslím, že páté místo je pěkný výsledek,“ uzavřel Viňales.

Foto: Václav Duška Jr.